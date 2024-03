Oriol Romeu se sincera: "Lo que más daño me hace es..."

Oriol Romeu fue uno de los protagonistas de la presentación del MIC. El de Ulldecona, junto a Cata Coll, ha hablado sobre su situación en el Barça y la del equipo en general después del anuncio de las bajas de Pedri y de Jong. "Son duras, porque al final son jugadores importantes y nos dan mucho. Yo seguiré preparado para lo que el míster necesite, trabajando en lo que haga falta, y cuando me toque, dar la cara", declaró.

Después de las críticas al equipo por el empate ante el Athletic y la falta de ambición, Romeu señaló que "nos hizo rabia no ganar en Bilbao". El mediocentro explicó cómo está viviendo su segunda etapa como jugador del Barça y cómo se gestionan los malos momentos. "El inicio fue bueno, disfruté de los partidos, pero luego el rendimiento bajó. Entonces, es más un tema personal: ¿Cómo puedo recuperar mi mejor versión y volver a disfrutar jugando, como hacía la temporada pasada?".

"Intentas mejorar las sensaciones a través de buenos minutos, buenos partidos, porque lo que más daño te hace es no poder ayudar a tus compañeros, acabar el partido y decir: hoy llego a casa con un buen feeling. Cuando esto no pasa le das muchas vueltas durante la semana" explicó el exjugador del Girona.

"No ha habido ningún problema de salud mental"

Romeu descartó cualquier rumor sobre tener algún problema de salud mental: "Afortunadamente no ha habido ningún problema de salud mental, no ha ido más allá. Lo que pasa es que no disfrutas como te gustaría dentro del campo, y entonces intentas trabajar, buscar una rutina diaria, acciones que ayuden a tu confianza y crecer".

"Afortunadamente las sensaciones cada vez son mejores y soy optimista para que el final de temporada sea bueno. Quiero disfrutar de los últimos 2-3 meses, estar compitiendo y viviendo experiencias bonitas", añadió.

El jugador culé también aconsejó a los más jóvenes sobre la relación con la prensa y el entorno: "[En otros equipos] tirabas hacia delante porque no había tan ruido con lo que hacías, ni de la opinión pública ni del entorno. El jugador es consciente de lo que hace durante el partido, de los errores y de lo que hace bien. No hace falta entrar a las redes para interpretarlo, porque todo se magnifica".

"A veces, te ponen muy arriba al igual que te ponen muy abajo, y cuesta más de lo habitual salir de una situación negativa. Hay que rodearse de los que siempre han estado ahí, que te dan sus opiniones más honestas", sentenció Romeu.