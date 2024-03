Xavi: "Hay que hablar en el campo y eso es más difícil"

Sí, mañana es viernes y juega el Barça. Los de Xavi Hernández han cambiado su planificación semanal, adelantando al jueves la última sesión preparatoria para recibir al Mallorca, incluida la rueda de prensa del técnico blaugrana.

A pesar de estar a tan solo ocho puntos por encima de los puestos de descenso, el técnico blaugrana ha ensalzado la gran campaña del Mallorca: finalista de la Copa después de eliminar a la Real Sociedad, viene de vencer al Girona en la última jornada y ya rascó un punto contra el Barça en la primera vuelta.

"Primero, felicitar al Mallorca por la gran temporada. Aguirre trabaja muy bien sus equipos, les saca mucho rendimiento. Son solidarios, rocosos, tienen claro a lo que juegan con defensa de cinco. Me los imagino defensivos, a la contra y aprovechando los segundos balones", ha expresado el egarense. Preguntado sobre Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, el culé también tuvo buenas palabras para él: "Cuando hablamos de él, unánimemente, nos sale a todos una sonrisa. Es cercano, amable, noble, una bellísima persona. Transmite mucho a sus futbolistas, le tengo admiración".

El drama de las lesiones

Para este partido, Xavi tendrá varias ausencias, con las de Pedri y De Jong como más recientes; sin olvidar la de Araujo, que cumple ciclo de sanción. Todo ello, en la víspera del vital encuentro de Champions contra el Nápoles.

"Mañana haremos algún cambio. Más que pensar en el martes, pensar en el jugador. No porque sea Champions, sí por la fatiga y acumulación de minutos. Pensamos en el jugador, en la prevención de jugadores. No tenemos mucho donde elegir en el centro del campo, solo tenemos a Fermín y Gündogan. Tendremos que reconvertir a jugadores: Joao Félix, Ferran Torres, Raphinha... También Sergi Roberto. Tenemos opciones", ha argumentado.

Por lo que respecta a la lesión de Pedri, es su tercera lesión en lo que suma esta temporada, habiéndose perdido 15 encuentros. Xavi, sin embargo, es optimista con el tinerfeño: "Hemos hecho un trabajo impecable, sobre todo Pedri. Le he dicho que esta será la última lesión. Es menos grave de lo que parece y ojalá pueda volver pronto. Tenemos que hacer todo lo posible, él quien más para que no vuelva a pasar: poner los cinco sentidos. No es el primer jugador que tiene lesiones en el primer tramo de la carrera. Está viviendo mucha presión con muy poca edad. Tiene que ser positivo y convencerse de que se recuperará. No le veo problema. Lo importante es que se recupere bien, al 100% que no piense en el clásico, en la Eurocopa...".

Recuperar sensaciones

El Barça desaprovechó una ocasión de oro en la última jornada: el empate en San Mamés fue insuficiente con el empate del Real Madrid y la derrota del Girona. Restan once jornadas para finalizar la Liga, pero Xavi sigue siendo optimista con las opciones del equipo en la lucha por el título, pero con mensaje de autocrítica: "Entre las palabras y lo que pasa en el campo puede haber un mundo. Hemos analizado al Mallorca y hemos preparado bien el partido, ahora hay que hablar en el campo y eso es más difícil", ha analizado.

"Todavía hay opciones, no tiramos la toalla. Lo vamos a intentar hasta el final, hasta que las matemáticas nos digan que no podemos. Perdimos una oportunidad muy grande, pero mañana tenemos una nueva para meter presión a Girona y Real Madrid. Creo que la Liga no está perdida, es el mensaje. No podemos cambiar el chip y solo pensar en la Champions".