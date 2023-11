El máster acelerado de Chadi Riad

La lesión de Marc Bartra está permitiendo a Chadi Riad tener muchos más minutos de los esperados en el Betis y los está aprovechando El futbolista cedido por el FC Barcelona no puede jugar la Europa League, pues cuenta con dorsal de filial y no fue inscrito en la Lista A

Chadi Riad se marchó cedido al Real Betis el pasado 27 de julio en busca de minutos. Siempre se espera tener participación cuando se acepta un préstamo, pero las circunstancias han querido que el marroquí esté sobrepasando todas las expectativas. Tanto para el futbolista como para el propio FC Barcelona es una gran noticia, pues en caso de volver -el Betis tiene una opción de compra-, lo hará con la suficiente experiencia en Primera División.

La única lástima es que Chadi Riad, de 20 años, no puede disputar la Europa League, pues, de lo contrario, tendría todavía más minutos. Pero en la competición de la Liga es titular en el centro de la defensa.

Desde la lesión de Marc Bartra, Chadi lo ha jugado todo en la competición de la regularidad. El de Sant Jaume de Domenys fue titular el pasado 1 de octubre contra el Valencia, pero pidió el cambio al descanso. Ha tenido que pasar recientemente por el quirófano por una lesión en el talón de Aquiles.

Desde ese momento, Chadi Riad lo ha jugado todo en Liga y con un gran rendimiento. La segunda mitad ante los ches, y los partidos enteros ante Alavés (1-1), Getafe (1-1) y Osasuna (2-1).

La salida de Luiz Felipe abrió el camino

En todos ellos, formando pareja en el eje de la defensa con Germán Pezzella. El argentino, de 32 años, está en un gran momento y su seguridad y experiencia favorece también a Chadi para explotar sus cualidades.

El Betis planificó la temporada con Luiz Felipe, Pezzella y Bartra como centrales, y a Chadi le dio dorsal del filial, por exceso de fichas, aunque para contar con dinámica del primer equipo. Por ese mismo motivo no fue inscrito en la Europa League. Solo podía entrar en la Lista A, pues no reunía los requisitos de la Lista B al ser una de las nuevas incorporaciones y no llevar tres años en el club.

Entonces, ya iniciada la temporada y cerrado el mercado, fue cuando llegó la oferta irrechazable desde Arabia Saudí por Luiz Felipe. Lo fichó el Al-Ittihad el pasado 7 de septiembre por 22 millones de euros.

Un estreno desafortunado

El debut de Chadi Riad con el Betis fue precisamente en Montjuïc frente a 'su' Barça y formó tándem de centrales junto a Marc Bartra. Pezzella, que había arrastrado molestias, fue suplente. Un duro golpe el 5-0 final, pero Chadi no se ha venido abajo y ha ido progresando mucho. Su buena salida de balón le da mucho al equipo, así como su contundencia.

Chadi tuvo que jugar incluso como titular este miércoles en la Copa del Rey frente al modesto Hernán Cortés (1-12) por la falta de efectivos atrás. Lo hizo junto a Sergi Altimira, que también tiene dorsal del filial y que bajó al eje pese a ser centrocampista. A la hora de partido, a Chadi le sustituyó el central del filial Ricardo Visus.

Sokratis, nueva competencia

Ahora se abre un nuevo panorama con la llegada d Sokratis Papastathopoulos, que ha podido fichar al ser agente libre. El ex de Arsenal, Milan o Borussia Dortmund, entre otros, significa competencia para Chadi en Liga -el griego tampoco puede jugar en Europa League- pero el internacional absoluto con Marruecos está ya muy asentado y ha sabido aprovechar su oportunidad. Un máster acelerado.

