¿Cuál es la mayor goleada de la histórica de la Copa del Rey?

Los verdiblancos golearon por 1-12 al Hernán Cortés y los azulones por 0-12 al Tardienta El Getafe se queda a dos tantos del 14-0 que logró el Murcia ante el Cieza Promesas en el 1992

El Getafe se quedó a dos goles de batir un récord en la Copa del Rey. Los 12 tantos que los azulones le anotaron en la tarde de ayer al Tardienta en El Alcoraz son ya parte de la historia. De hecho, se trata de la mayor goleada a domicilio conseguida en el torneo, superando el récord que poseían el Sevilla desde 1927 (2-11 al Extremeño) y el Barcelona desde 1925 (0-9 al RSA Stadium de Zaragoza). El Betis, le endosó un 1-12 al Hernan Cortés, otra goleada 'de primera'.

El Getafe de Bordalás vivió una tarde goleadora en el estreno copero. Los azulones, que no es un equipo que se caracterice por su capacidad goleadora, sorprendieron a todo el mundo ante el 'humilde' Tardienta. El Getafe no dio ninguna opción al conjunto de la regional aragonesa, y no tuvo ningún problema para pasar a la siguiente eliminatoria ante un rival, que no pudo oponer ninguna resistencia, evidenciando tantas categorías deportivas que hay entre ambos equipos.

Los goles llegaron gracias al hat-trick de Óscar Rodríguez, los dobletes de Greenwood y Mayoral, junto a los tantos de Patrick, Choco Lozano, Domingos Duarte, Latasa y Jordi Martín.

Fue un día complicado para el Tardienta, y más para Diego Pardo, el portero del equipo aragonés, que no paró de sacar balones de la red y que se pasó por 'ElDesmarque Madrugada' para analizar lo ocurrido.

"Sabíamos que jugábamos con un equipo de Primera División, nosotros somos seis categorías menos. Veníamos a disfrutar y la experiencia nos la llevamos. Un estadio de Primera y un equipo de Primera División y más no se puede pedir", aseguró desde el campo del Alcoraz, en Huesca.

El Tardienta de Regional Preferente

El Tardienta es un club de Regional Preferente cuyos jugadores no pueden vivir profesionalmente del fútbol. Es el caso del propio portero Diego Pardo, que trabaja en una empresa de paquetería.

"Se llama CTT Exprés y saludo a mi jefa que me ha venido a ver hoy. Era festivo, pero ya le había dicho que los partidos de la Copa del Rey son sagrados", admitió.

Con un horario complicado en el que se levanta a las cuatro de la mañana todos los días. "David Soria nos ha dado la camiseta y los guantes", reconoció en el final de la entrevista con Dani Garrido.

Esta es la #CopaDelRey, esto es lo bonito del fútbol 💙



El entrenador del @CFTardienta, @DiegoCoco8 nos brinda unas palabras muy bonitas que seguro representan a todos los tardientanos 🥹. ¡Sois grandes!



¿He oído final, Diego 😍? Vamos a por ella, azulones 🫡#TardientaGetafe pic.twitter.com/milPNUnyyM — Getafe C.F. (@GetafeCF) 1 de noviembre de 2023

El Cádiz, la otra cara de la moneda

No todos los equipos de Primera tuvieron una 'tarde cómoda' en el estreno copero. El conjunto gaditano necesitó de una tanda de penaltis para clasificarse a la siguiente ronda. Después de que no se moviera el 0-0 inicial, ante un peleón Badalona Futur, tuvieron que marcharse a la 'lotería' de los 11 metros. Después de una expulsión en los locales en una prórroga sin goles, la experiencia y el peso del Cádiz prevalió ante los errores del equipo modesto, con el meta de los andaluces, David Gil, deteniendo el lanzamiento decisivo.

Los de Sergio González nunca pudieron hacerse con el control del partido, ante un conjunto catalán, de Segunda RFEF, muy valiente con el balón que no se achantó pese a la clara diferencia de nivel.

Menos problemas tuvieron Sevilla y Celta en sus compromisos coperos. Los andaluces disfrutaron de su primera victoria de la era Diego Alonso, gracias a los goles en la primera parte de los arietes Youssef En-Nesyri y Rafa Mir. El Celta, por su parte, venció cómodamente al Turégano, con Carles Pérez como protagonista.

Estas son las mayores goleadas de la historia ordenadas por goles

Murcia 14 - 0 Cieza Promesas (1992) Celta de Vigo 13-0 Don Benito (1932) Sporting Gijón 13-0 Club Avilesino (1941) Sporting Gijón 12-0 Siero (1984) Getafe 12-0 Tardienta (2023) Betis 12-1 Hernán Cortés (2023)

El billete hacia la Segunda Ronda

Betis, Getafe, Rayo Vallecano, Cádiz, Girona, Sevilla, Celta, Real Sociedad, Mallorca y Athletic superaron este miércoles sus estrenos en la Copa del Rey 2023-2024 y estarán en la siguiente ronda.

Los partidos se la segunda ronda de la Copa del Rey, con eliminatorias a partido único en el equipo de inferior categoría, se disputarán los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2023