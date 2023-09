Bartra: "Tengo muchas ganas, será muy especial"

"Imagínate, redebutar con el Betis si el mister me pone y ante el Barça, al que siempre estaré muy agradecido", explica el central a SPORT en la previa del Barça-Betis Bartra repasa nombres propios como Chadi, Abde, Guido, Xavi Hernández, Lewy, Messi o Víctor Camarasa y la visibilización de la salud mental

El Betis visita este sábado al Barça (21.00 horas) en Montjuïc y para Marc Bartra será un partido doblemente especial. Busca sus primeros minutos oficiales en su segunda etapa con los verdiblancos y ante un conjunto azulgrana del que guarda un gratísimo recuerdo.

Bartra habla para SPORT y repasa nombres propios como Chadi, Abde, Guido, Xavi Hernández, Lewy, Messi o el de Víctor Camarasa y la visibilización de la salud mental. Esta es la entrevista:

De regreso al Betis. ¿Cómo te sientes?

Muy bien. En este club fui muy feliz y estoy contento de reencontrarme con mis compañeros, el club, el staff y cómo no, con la afición.

Te emocionaste el otro día en el banquillo con el himno...

Sí, sobran las palabras cuando suena y se canta a capella, todos de pie, bufanda al viento... sentirme parte de ello me enorgullece.

Sobran las palabras cuando suena el himno del Betis; formar parte de ello me enorgullece

¿Cómo afrontas el partido de mañana a nivel personal?

Imagínate. Va a ser mi redebut con el Betis si el míster decide ponerme y hacerlo además contra el equipo del que estoy tan agradecido por casi 15 años. Tengo muchas ganas, será muy especial.

¿Jugaste en Montjuïc?

Que yo recuerde, una vez. Fue con la Selecció Catalana y Johan Cruyff de entrenador (un 4-0 ante Honduras en 2010).

Tras la marcha de Luiz Felipe a Arabia, ¿se te abre una gran oportunidad en la defensa?

Sé la responsabilidad que tiene ser jugador del Betis y desde el primer día que me he sentido con ese compromiso. En mis cinco años en el club, hubo temporadas de jugar más de 40 partidos. Valoro muchísimo que aquí, en el Betis, el equipo siempre es lo más importante y somos un grupo compacto.

Chadi es muy aplicado, escucha los consejos del mister, también los que le pueda dar yo

Uno de los tres centrales del Betis es Chadi Riad, cedido por el Barça. ¿Cómo le ve?

Le veo muy aplicado, escucha mucho los consejos del míster, también los que le pueda dar yo. Ojalá pueda ayudar mucho al equipo y, entre todos, sumar.

¿Y el refuerzo de Abde?

Tiene un gran potencial, un uno contra uno muy bueno, atrevimiento y velocidad. Es un fichaje muy importante para nosotros.

¿Qué te parece el arranque de temporada del Barça?

Pues me parece que Xavi está haciendo un grandísimo trabajo y ya se vio la temporada pasada. Han hecho un gran equipo.

Xavi está haciendo un grandísimo trabajo, es un tío de fútbol ya veía totalmente cuando jugaba con él que iba a ser entrenador

Cuando jugabas con Xavi, ¿ya veías en él a un entrenador?

Totalmente, es un tío de fútbol, que domina el juego, el posicionamiento tanto con balón como sin balón, ya se ha visto que ha dado un paso a nivel defensivo. Y conoce mucho y ama la casa.

¿Cómo hacer daño, por dónde pasan las opciones del Betis?

Contra el Barça hay que dar nuestra mejor versión, cuidar todos los detalles, hacer un partido prácticamente perfecto. Pero ya sabemos lo que es ganarle al Barça.

¿Sorprendido por el talento de jóvenes como Lamine?

Mira, nos seguimos en redes y hace poco le escribí y le dije que se mantuviera con los pies en el suelo, que eso le va a llevar a hacer carrera, que la mentalidad es lo más importante, más incluso que el talento. Marca diferencias y se le ve muy buen chaval.

Me sigo con Lamine con redes, le escribí y le dije que mantener los pies en el suelo es lo que le iba a llevar a hacer carrera

Del joven al veterano. Enfrente puede estar Lewandowski...

Uff, tuvimos muchas batallas los dos años en Alemania (sonríe). Es de los mejores y más peligrosos delanteros del mundo.

El mejor para ti siempre ha sido Leo Messi...

Nunca he visto nada igual, es un espectáculo. Me alegro que esté feliz en Miami, y también por Busi y Alba, hablo a menudo con ellos. Y por el ‘Tata’, que me cuidó mucho y bien en el Barça.

Con Lewandowski he tenido 'batallas' en Alemania, es de los más peligrosos y mejores del mundo

Volviendo a tu persona. ¿Te quedó la espina de un regreso al Barça, piensas que aún puede suceder?

Yo pienso mucho en el Betis, acabo de regresar y siempre me centro en el presente. Estoy muy agradecido a lo vivido en el Barça y en los otros equipos que he jugado, pero estoy ahora donde deseaba.

Nunca he visto nada igual a Messi, es un espectáculo

Tras ser elegido por los fans en Turquía el mejor jugador...

Estoy contento del nivel que di, tuve que tomar otro rumbo por temas extradeportivos, pero a la que pude, volví al Betis.

¿Tuviste más ofertas?

Sí, las hubo, pero ha sido una decisión tomada con la cabeza y el corazón. Estoy sintiendo mucho aprecio y el mister, Pellegrini, sabe lo que quiere de mí.

Guido da mucho equilibrio y es normal que tenga ofertas, pero lo importante es que está con nosotros

En el Betis, por cierto, juega Guido, objetivo del Barça en la medular. ¿Triunfaría aquí?

Guido da mucho equilibrio al Betis y es normal que interese a otros equipos, por su calidad y potencial. Lo importante es que está con nosotros y nos ayuda.

¿Aspiras a volver con la selección?

Todo mi trabajo diario está enfocado en dar lo mejor para el Betis y si eso hace que pueda llamar la atención de la selección, evidentemente me siento disponible por si me necesitan. Es un objetivo, un reto que siempre está en mí.

La selección es un reto que siempre está en mí

En tu primera etapa en el Betis fuiste compañero de Víctor Camarasa, ahora en el Oviedo y que está de baja por salud mental. ¿Cómo es de importante para la sociedad que se conozcan estos casos?

Le mando toda mi fuerza a Víctor, es muy buena persona y un profesional. Veo muy positivo cómo han actuado el Real Oviedo y el jugador. Lo más importante que tenemos es la salud mental y normalizarlo hace que se vea que no somos robots, que somos personas. Puede ayudar a muchísima gente, no solo en el fútbol, sino en la vida.

Le mando toda mi fuerza a Víctor Camarasa, veo muy positivo cómo han actuado el Real Oviedo y el jugador; la visibilización de la salud mental permite que nos vean como personas, no somos robots

¿Cómo se refuerza mentalmente Bartra cuando sufre algún contratiempo?

Desde los 17 años, antes de debutar con el primer equipo del Barça, ya tenía mi coach personal y me ha ido muy bien para forjar una mentalidad fuerte, positiva y seguir siempre adelante. He tenido a compañeros entre los mejores del mundo, la diferencia con los que también tenían talento y no llegaron es la mentalidad. Reponerse de un mal momento es la clave.

Yo tengo un coach personal desde los 17 años y me ha ido muy bien para forjar una mentalidad fuerte, positiva y seguir siempre adelante

Pero terminamos con tus mejores momentos hasta ahora en tu carrera deportiva. ¿Con cuáles te quedas?

Con tres. El debut y el triplete con el Barça, el primer partido con el Dortmund tras el atentado y la Copa del Rey con el Betis.