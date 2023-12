Marcos Alonso pasará por el quirófano

Marcos Alonso lleva ya más de dos semanas de baja a causa de unos problemas lumbares que no le dejan ejercitarse con normalidad. El lateral zurdo podría haber tenido minutos en algunos partidos, pero no se siente a gusto y la recuperación está tardando más de lo deseado. El jugador y el club ya han decidido que la mejor opción es pasar de forma inmediata por el quirófano, algo que podría anunciarse en los próximos días. Se trata de una microcirugía que le debería tener listo en poco más de un mes.

Marcos ha tenido mucho menos protagonismo esta temporada. Xavi le utilizó mucho el curso pasado como central zurdo, pero la llegada de Íñigo Martínez le ha ido tapando opciones. Balde ha venido siendo titular indiscutible en el lateral izquierdo, mientras que Cancelo ha cubierto esa banda cuando Araujo o Koundé han pasado al lateral diestro. En todo caso, el futbolista pensaba que el técnico le iba a utilizar más a partir de ahora pero su lesión lo ha frenado en seco.

El ex del Chelsea ha ido realizando un tratamiento conservador pero el dolor no remitía y está prácticamente parado desde hace más de dos semanas. Al igual que Ter Stegen, se realizará una operación senzilla para resolver sus problemas. Lo que queda claro es que Marcos no va a salir del Barça en este mercado de enero -tampoco lo hubiese hecho sin estar lesionado- y a final de temporada el club valorará su continuidad ya que acaba contrato. Lo más probable es que termine su vinculación con el Barça y tiene opciones ya para el próximo curso con equipos de nivel.