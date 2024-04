Lewandowski: "¿Los mejores del mundo? Mbappé y Bellingham..."

Robert Lewandowski, tal y como comentamos en SPORT, solo piensa en seguir en el Barça y en estrenar el nuevo Spotify Camp Nou como futbolista azulgrana. El polaco ha mejorado ostensiblemente sus números y está cuajando un 2024 bastante a bueno. Aún tiene mucha cuerda por dar y, salvo sorpresa, será el '9' titular del cuadro de Xavi el próximo curso.

En una entrevista para 'Bild', Robert toca varios aspectos de actualidad. Entre ellos, ese Balón de Oro de 2020 que quedó desierto por la pandemia y que mereció ganar tras ser estrella absoluta del Bayern campeón de Europa. “El de 2021 es de Lionel Messi. He oído que hay rumores sobre un premio retrospectivo para 2020. Ese año fue extraordinario para mí, estuve en mi nivel más alto, lo ganamos todo. Digámoslo de esta manera: si recibiera el Balón de Oro 2020 cuatro años después, ciertamente no me sentiría ofendido: sería un gran honor y aceptaría el premio”, asegura.

MBAPPÉ Y BELLINGHAM

Respecto a los que cree que son los mejores futbolistas de la actualidad, suelta dos nombres: "Es difícil decirlo porque todavía tenemos por delante la Eurocopa y los últimos partidos decisivos de la Liga de Campeones. Pero en este momento Kylian Mbappé y Jude Bellingham son para mí los jugadores más destacados del mundo”.

Sobre Ancelotti, asegura que “en el Real Madrid se puede ver: los jugadores lo siguen a ciegas. Carlo es un gran tipo que siempre hablaba mucho con los jugadores. Me dio un sentimiento especial. No solo confianza en mí mismo, sino la sensación de que puedo dar uno o dos pasos más en mi carrera”.