Julián Araujo, cerca de salir cedido del Barça

La UD Las Palmas estaría interesado en el mexicano Debería incorporarse a la gira por Estados Unidos

Julián Araujo puede ser uno de los próximos jugadores en salir en unos próximos días que podrían ser muy calientes en cuanto a las salidas. Según explica 'Relevo', el Barça y la UD Las Palmas estarían negociando la cesión del lateral mexicano que todavía no ha podido debutar oficialmente con el equipo blaugrana porque no pudo ser inscrito. Las negociaciones estarían avanzadas por lo que si hay acuerdo ya no haría la pretemporada.

El Barça ha estado probando a Araujo durante los entrenamientos y, en principio, Xavi Hernández no le iba a dar minutos esta temporada. Es un futbolista que gusta de cara al futuro pero que necesitaría una aclimatación al fútbol europeo. El Barça estaba escuchando propuestas y, finalmente el equipo canario podría ser el que se lleve el préstamo del futbolista sin incluir una opción de compra.

La idea que tiene el Barça es probar a Sergiño Dest durante la pretemporada pero hay consenso en el club en que se debe firmar a un lateral diestro especialista. Hay varias opciones encima de la mesa y todo dependerá de la cantidad económica a invertir.