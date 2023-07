¡El Barça acelera y tiene tres salidas muy calientes!

Horas calientes para Lenglet y Collado, mientras que hablarán con Kessié de su futuro Queda por resolver el futuro de Nico, Dest, Eric Garcia y Abde, la mayoría de ellos tras la gira

El Barça trabaja a contrareloj para solventar varias salidas antes del viaje a los Estados Unidos a mediados de la próxima semana. Al club blaugrana le gustaría cerrar de forma definitiva algunas ventas para no dejar a casi nadie entrenándose en solitario en Barcelona y se está apretando, sobre todo, en el adiós de Collado y Lenglet. También se hablará con Kessié sobre su situación por si se podría acelerar alguna de las ofertas que tiene encima de la mesa. La vía de Arabia se ha complicado y la Juve aprieta.

Queda ya menos de una semana y el club sí que ha advertido a algunos jugadores que quizás se quedan en Barcelona por lo avanzado de las negociaciones para su marcha. Lo ideal sería evitar que se quedaran en tierra de nadie, por lo que se va a intentar formalizar algunos acuerdos, pero no todo depende del Barça. El caso prioritario ahora es el de Lenglet con el Tottenham en el que se sigue negociando para encontrar un acuerdo. El Barça sabe que deberá ceder para ahorrarse la ficha, pero queda pactar la cantidad definitiva de la venta y la rescisión del jugador, algo de lo que se está avanzando y mucho.

El club blaugrana también dará libertad a Collado para que acabe de gestionar su futuro. El canterano tiene ofertas de Grecia y España, pero no hay acuerdo económico y su entorno está intentando avanzar. El Betis puede ser su destino, pero el club verdiblanco no anda sobrado económicamente y la propuesta es a la baja. En todo caso se da seguro que el jugador saldrá con la carta de libertad dentro de poco.

El caso de Kessié también sigue en el aire, pero su llegada a Barcelona podría acelerar los acontecimientos. El centrocampista sabe que no gozará de demasiados minutos el próximo curso y hay equipos que han preguntado por él. Solo se marchará si le atrae mucho algún proyecto deportivo o si sale económicamente muy beneficiado. Los clubs de Arabia Saudí interesados por él han enfriado el acercamiento, pero la Juventus ha entrado en escena. El club italiano necesita vender para ficharle y están en ello, aunque el Barça no puede esperar eternamente. Habrá que ver qué decisión se toma con él.

Hay más casos en los que el Barça está gestionando el futuro de los jugadores, pero que podrían aplazarse a después de la gira. En este grupo estaría Sergiño Dest que, en principio, no seguirá aunque se le probará en Estados Unidos, Eric Garcia, a quien se le abre las puertas pero por ahora no ha movido nada para irse salvo el interés del Betis, y Abde, jugador que avanzará su llegada para probar durante la pretemporada aunque sabe que si llega una oferta irrechazable podría salir. Con Nico, hay muchas opciones de cesión y se está pendiente de la decisión del futbolista. Si quiere irse ya, se le abrirán las puertas y si decide ir al stage no habría problema alguno.