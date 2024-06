El Manchester City se enroca con Joao Cancelo

El futuro de Joao Cancelo, como el de Joao Félix, sigue en el aire. El lateral, concentrado con la selección de Portugal para disputar la Eurocopa de Alemania, tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2027, un acuerdo que hace que los ingleses sigan manteniendo una postura de fuerza en las negociaciones con el Barça para resolver el futuro del jugador.

Según apunta el diario 'The Sun', el conjunto entrenado por Pep Guardiola no está por la labor de bajar sus pretensiones por Cancelo y facilitar su adiós de Manchester. El Barça, por su parte, todavía no ha resuelto los problemas económicos que le permitan ir con todo a por el jugador, que podría hacer la pretemporada y la gira de Estados Unidos con el City como medida de presión.

Siempre según esta información, el Barça se habría plantado en su oferta de 25 millones de libras por el portugués, una cifra insuficiente para que la dirección deportiva del Manchester City acepte un traspaso definitivo por Cancelo.

En caso de repetir la fórmula de la cesión, el City exigiría al Barça una compensación económica por el año de préstamo, cubrir el salario íntegro del futbolista que estaría fijado en 180.000 libras semanales y pactar un precio de traspaso definitivo para el próximo curso.

Cancelo, que acumula 17 meses de cesión lejos de Manchester entre Bayern y Barça, estaría dispuesto a rebajar su salario de nuevo para facilitar el acuerdo, y es que el luso no está por la labor de volver bajo las órdenes de Guardiola. De hecho, en una entrevista al medio portugués 'A Bola', Joao dejó claro que su etapa en Manchester estaba acabada tras una mala experiencia con el técnico:

"Se dijeron muchas mentiras (sobre su actitud). Nunca fui un mal compañero y si no que se lo pregunten a Nathan Aké o Rico Lewis. No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad con ellos, pero esa es la opinión del entrenador (Guardiola)", declaró.

Por su parte, Guardiola va de la mano con la estrategia del Manchester City para conseguir el mejor acuerdo por el lateral portugués. En sus últimas declaraciones, el técnico catalán aseguró que, si no se cierra antes la operación, Cancelo tendrá que regresar:

"Es jugador nuestro y si no se llega a un acuerdo, tendrá que volver para hacer la pretemporada con nosotros". Del mismo modo, abrió la puerta a la operación: "Los clubes se sentarán, tiene que ser lo mejor para las dos partes. Si quiere quedarse en Barcelona y los clubes llegan a un acuerdo, se hará de nuevo como el verano pasado".