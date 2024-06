¿Por qué Escocia es la selección amada por todos en la Eurocopa?

"We ain't no Argentina... but we've got John McGinn, John McGinn! And Robbo out on the wing, on the wing, on the wing! No Scotland no party... Steve Clark's Tartan Army". Seguro que más de uno habéis tarareado la letra conmigo al leerla, y es que se ha convertido ya en la canción preferida por los aficionados en esta Eurocopa que recién empieza hoy. El tono de la melodía y su comparación con Argentina, con guiño a Maradona, ha cautivado a centenares de miles de 'fans', que ahora se sienten un poco escoceses. Quien no tenga a su país disputando este torneo ya ha elegido equipo.

Por este curioso motivo y otros muchos, Escocia aterriza esta misma noche en la Eurocopa de Alemania para enfrentarse a la anfitriona (21:00 horas) con el 'folkore' habitual del país que causa siempre tanta admiración en este tipo de competiciones: sus aficionados ya han tomado el país germano a base de faldas, cerveza, gaitas y muchas ganas de pasarlo en grande.

Y no es para menos, pues los muchachos de Steve Clark, esta selección conocida como 'Tartan Army' (como dice la canción), llega al torneo repleta de ilusiones y con ganas de dar la sorpresa. Con una de las mejores generaciones de talento de sus últimos años (Robertson, McTominay, McGinn, Tierney o Gilmour) Escocia busca pasar a los octavos de final por primera vez en su historia en un grupo 'A' ciertamente junto a la mencionada Alemania, Hungría y Suiza.

'NO SCOTLAND NO PARTY'

'No Scotland no party' (no hay fiesta sin Escocia) es el lema que llevan por bandera. Llevaban demasiado tiempo queriendo viajar para animar a su selección, pues la última Eurocopa en la que participaron eb 2021 se jugó en varias sedes y todavía con aforo restringido por los efectos de la pandemia. Por primera vez desde 1996, jugarán este gran torneo lejos de sus tierras. Y no es que les haya importado viajar, más bien lo contrario, porque se cifra en 200.000 el número de escoceses en tierras germanas. Ya se están haciendo notar.

Con una población de apenas 5,4 millones de habitantes, la marea escocesa en Alemania es ya una realidad: calles repletas de aficionados con la bandera de Escocia al viento, camisetas de Celtic y Rangers mezcladas en una 'tregua' nacional, cánticos a viva voz y, por ahora, sin mayores incidentes que la alegría desmedida de una afición ilusionada con sus muchachos. Por si fuera poco con el apoyo de los suyos, se han ganado el 'favor' del público argentino, encandilados por el 'guiño' de la canción e históricamente unidos por su enemistad política y social con Inglaterra, por motivos muy distintos. Argentina es escocesa en esta Euro. Y media Europa también.