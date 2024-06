La cronología del 'divorcio' entre el Barça y Hezonja

Salvo un giro drástico que culmine la rocambolesca situación vivida estos días entre el Barça y Mario Hezonja, el 'culebrón' entre el club azulgrana y el actual jugador del Real Madrid está finiquitado. Tan solo la interpretación por parte de la justicia, de ese documento firmado entre ambas partes, podría cambiar el aparente desenlace que hay a día de hoy: Hezonja no volverá a vestir la camiseta del Barça la próxima temporada.

No ha sido tarea fácil tratar de entender lo que ha sucedido estos últimos días por ninguna de las dos partes. Ni al jugador, por sus excesivas palabras de 'amor' hacia su actual club, tras ganar la Liga Endesa, deseando a toda costa la renovación, cuando, aparentemente, ya tenía un acuerdo con el Barça, ni al propio club azulgrana, que va a tener que explicar si este retroceso final responde únicamente a las declaraciones del jugador, que tan mal sentaron en el seno de la entidad, así como en grupos de animación como 'Dracs', que pidieron su no fichaje, o en 'La Resistencia de Palau', que fueron los primeros en decir que la operación no se iba a llevar a cabo.

Unas declaraciones que lo destrozan todo

Y es que, a día de hoy, el motivo más claro que queda, sobre esa negativa del Barça a formalizar la propuesta firmada junto a Hezonja, son sus palabras tras hacerse con el título ACB. Un mensaje que enfadó a la planta noble del club, que chocaba totalmente con esa voluntad que había mostrado el jugador de regresar a la capital catalana, y con el que quedó claro que no todo vale, por parte del croata, en forzar la máquina para obtener un salario más beneficioso. Más, cuando la propuesta azulgrana le iba a colocar como uno de los jugadores mejor pagados del continente.

Operación paralizada

Sobre la cronología de los hechos, el periodista Marc Mundet trazó una línea muy acertada sobre todo lo acontecido esta última semana. Las declaraciones de Hezonja, el miércoles por la noche, con la Liga Endesa bajo el brazo, no sentaron nada bien en la cúpula azulgrana, que pocas horas más tarde, durante la mañana del pasado jueves, tras un debate interno dentro de la sección, se decide paralizar la operación, y ese mismo día, ya se decide abortar la llegada de Hezonja.

Mario Hezonja no regresará al Barça / EFE

El mismo día que el anuncio de Peñarroya

Esa decisión se le hace llegar a su agente, y este, que quiere hacer valer dicho acuerdo, en palabras del periodista, filtra esta información a algunos medios de comunicación como 'Mundo Deportivo' o 'Marca', que sacaron la noticia de manera conjunta. Una información que estalla el pasado viernes, pocas horas después de que el Barça anunciase la contratación de Joan Peñarroya como nuevo entrenador del equipo.

Una oferta firmada

En ese momento, el club azulgrana, a través de EFE, afirma que no existe nada firmado entre él y el jugador, que no había ningún tipo de acuerdo pese a que había sido una opción que había interesado, pero que finalmente se descartaba para buscar otras posibilidades en el mercado. Rápidamente, los dos medios de comunicación anteriormente mencionados afirmaron haber visto ese documento, oferta, o precontrato, firmado por el propio jugador y por un representante del Barça. Un contrato como tal no podía ser, ya que Hezonja está vinculado al Real Madrid hasta el 30 de junio.

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid esta temporada / Euroleague

Ninguna posibilidad de vestir de azulgrana

Tras ello, fuentes cercanas al club aseguraron a SPORT que ya no hay ninguna posibilidad de que Hezonja vista la camiseta azulgrana la próxima temporada. Reconocen ese interés que hubo, y una oferta que se hizo por el jugador, tal y como confirmó este diario hace unas semanas. Pero finalmente, la operación se cae. Y otro de los medios que también ha manejado información en este asunto, como es la web 'Encestando.es', informó de que ese documento firmado entre Hezonja y el Barça va a quedar en papel mojado, y que el asunto no va a acabar en manos de la justicia. Veremos si es así, ya que pronosticar sobre este asunto es tremendamente arriesgado.

¿Peligra su renovación por el Madrid?

El asunto entre el croata y club azulgrana parece estar resuelto. Ahora, queda por ver como reacciona el Real Madrid a esta 'affaire', y si eso puede afectar a la voluntad de renovar al jugador. Desde los medios madrileños ya se empieza a deslizar que en el club blanco habría sentado fatal este acuerdo del croata con el eterno rival, y que la propuesta para alargar su vinculación podría desaparecer. Y mientras tanto, la puerta de la NBA no estaría cerrada para un hipotético regreso a América, mientras que en Europa, la opción de Panathinaikos también se podría enfriar por el buen hacer en el final de temporada de Juancho Hernangómez en el actual campeón de la Euroliga.