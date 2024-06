La operación lateral mira hacia Brasil

Una de las peticiones que Hansi Flick ha trasladado a la dirección deportiva blaugrana es poder reforzar los laterales. Lo ideal sería poder encontrar un futbolista ambidiestro que fuera capaz, así como ocurre con Joao Cancelo, de jugar por los dos lados cuando se le requiera. No es una tarea nada fácil.

Deco ha dado la orden a la secretaría técnica de activar el nombre de futbolistas que han sido observados estos últimos años y que tienen la calidad para jugar en el primer equipo, ya sea de forma inmediata o a corto plazo. Con la posible salida de Marcos Alonso, el club podría concentrar sus esfuerzos en el lateral izquierdo. De momento, ya se ha hecho bien el trabajo renovando al canterano Héctor Fort hasta 2029.

Y, según ha podido saber SPORT, uno de los nombres que gusta a la dirección deportiva es el de João Henrique Mendes, conocido deportivamente como Esquerdinha, lateral izquierdo del equipo Sub-20 del Fluminense e internacional en categorías de base con la Seleçao.

Es un defensor de gran proyección reconocido como uno de los mejores de su posición y edad en Brasil: muy técnico, mentalidad competitiva, rápido, fuerte (mide 1,83 m, de largo recorrido y con un golpeo de balón que impresiona, es todo un especialista en la ejecución de libres directos.

Esquerdinha, un lateral izquierdo surgido en la cantera del Fluminense / @fluminensefc

El departamento de scouting lleva observándolo desde hace varias temporadas tanto en el 'Flu', uno de los clubes sudamericano que mejor trabaja las categorías de base, como en los compromisos de base de la Canarinha. Es uno de los laterales brasileños que apunta más alto y responde al perfil clásico que surge en el 'país do futebol', un carrilero ofensivo que ocupa toda la banda hasta la línea de fondo y con mucha presencia en la construcción del juego de ataque.

Prospección a fondo del mercado

El Barcelona no sabe cuánto podrá invertir en los laterales, porque hay otras dos posiciones prioritarias como la del extremo izquierdo y el mediocentro. Se da por hecho de que el club recupera la regla del uno por uno, que tanto ha penalizado deportivamente, porque la operación de Barça Visión está muy avanzado con la entrada de un socio europeo que invertirá 40 millones de euros.

Sin embargo, no todo está solucionado, porque aún no se sabe lo que se puede recaudar en traspasos. Por eso, la dirección deportiva está analizando a fondo los varios perfiles y escenarios posibles que pueden haber. Uno de ellos es el de una promesa de calidad, con una inversión económica asequible incluso no habiendo grandes ventas, que acabe de formarse en el club. El ejemplo a seguir, conceptualmente, es la operación que hizo el Barça el último verano sería la de Mike Fayé.

Este futuro lateral izquierdo sería inscrito en el filial, que podría seguir dirigiendo Rafa Márquez, y podría entrar en dinámica del primer equipo en un cortísimo espacio de tiempo. En este contexto, quién más agrada es Esquerdinha. El club conoce de primera mano cuál es la situación del jugador, con contrato hasta 2026 y una cláusula de rescisión de 70 millones de euros, y las posibilidades de salir del Fluminense.

A sus 18 años, el lateral carioca dará en breve el salto al fútbol europeo. Más allá del Barça, varios clubes de la Premier League se han interesado por él.