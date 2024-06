El Barça cierra el fichaje de Kevin Punter

El Barça está a punto de confirmar uno de los grandes golpes del mercado de fichajes en el baloncesto europeo de los últimos años. El club azulgrana necesita reforzar una plantilla que se ha quedado en blanco esta temporada, y que tiene la necesidad imperiosa de volver a ganar títulos la próxima campaña.

El primero de los cambios anticipados por Juan Carlos Navarro, General Manager de la sección, tuvo que ver con el banquillo, y esta semana, el Barça ya ha hecho oficial la contratación de Joan Peñarroya hasta 2026, que tomará el relevo de Roger Grimau al frente del equipo. El técnico egarense llega ilusionado al club azulgrana y con ganas de ponerse manos a la obra. Y el curso que viene, el nuevo entrenador culé podrá contar con uno de los mejores exteriores del continente.

Punter, atado

Se trata de Kevin Punter, escolta estadounidense que ha jugado las tres últimas temporadas en Partizan, y que se convertirá en uno de los primeros fichajes del Barça. 'Basketnews' fue el primer medio en informar que la operación estaba prácticamente cerrada, y SPORT ha podido confirmar que el acuerdo está hecho, y que el anuncio oficial se llevará a cabo en los próximos días.

Kevin Punter, ante Facundo Campazzo / EFE

El exterior nacido en El Bronx hace 30 años, tenía un año más de contrato firmado con el conjunto serbio, a razón de algo más de dos millones y medio de dólares netos, en unas cifras recogidas por el portal 'Eurohoops'.

Un curso global complicado

La temporada global de Partizan no ha sido exitosa, acabando en la 11ª posición en la Euroliga, fuera de los cruces previos a la Final Four de la competición, mientras que en las competiciones domésticas, han caído ante Estrella Roja tanto en Copa y Liga serbia, y en la Liga Adriática, una situación que lleva al conjunto de Zeljko Obradovic a llevar a cabo cambios estructurales en la plantilla, entre los que se encuentra la salida de Punter, con el que no ha habido problemas para liquidar el año de contrato que le restaba.

Los exteriores del Barça

Una situación, la de quedar libre, que ha favorecido mucho al Barça para poder completar una operación que permitirá reforzar un perímetro en el que, a día de hoy, Tomas Satoransky, Nicolás Laprovittola y Darío Brizuela tienen contrato en vigor, mientras que Ricky Rubio todavía debe definir su futuro, y queda por ver lo que ocurrirá con la 'carpeta' Rokas Jokubaitis, con un año adicional de vinculación azulgrana, pero con futuro incierto.

Kevin Punter, ante el Real Madrid / EFE

Así juega Punter

Punter llegará a Barcelona en plena madurez, y después de haber firmado 15 puntos de media por encuentro en Euroliga, siendo el octavo mejor anotador de la competición. Pocas presentaciones necesita uno de los mejores exteriores del continente, capaz de anotar de todas las maneras posibles, tanto con su acierto exterior, como una media distancia, con una destacable suspensión, que le hace ser un jugador muy completo, sin rehuir el contacto en penetraciones a canasta. La defensa es, seguramente, la faceta del juego en la que más sufre, y de cara a la próxima campaña, deberá recuperar mejores sensaciones con el tiro exterior: 35% de acierto este último curso.

Por lo tanto, y tras el intento frustrado de su llegada al Barça el pasado verano, el club azulgrana sí que podrá contar con Punter la próxima campaña, completando uno de los mejores fichajes de esta ventana de traspasos.