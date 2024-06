Zielinski: "La baja de Lewandowski es una gran pérdida para nosotros"

La selección de Polonia arranca su andadura en la Eurocopa 2024 ante Países Bajos. Los polacos, encuadrados en uno de los grupos más duros de la competición junto a neerlandeses, Asutria y Francia, no podrán contar con la presencia de su capitán y goleador, Robert Lewandowski, lesionado ante Turquía en el tobillo izquierdo en el último partido de preparación del torneo. Es por eso que está en el banquillo ante los neerlandeses.

Piotr Zieliński, centrocampista de la selección polaca, admitió este sábado que la baja de Lewandowski para el estreno en el grupo D de la Eurocopa 2024 contra Países Bajos es una "gran pérdida" para su equipo, pero remarcó que el objetivo "todavía es ganar", pese a la ausencia de su máximo goleador de la historia, que ya ha empezado a entrenar pensando en llegar al segundo partido de la fase de grupos ante Austria.

"Todos sabemos lo importante que es Robert para nuestro equipo. Pero eso no cambia nuestro enfoque. Todavía queremos ganar", explicó el futbolista en la rueda de prensa previa oficial en el Volksparkstadion de Hamburgo, donde ejercerá como capitán "por primera vez en un gran torneo": "Es algo enorme".

"Me siento bien preparado. He trabajado duro y estos dos últimos partidos amistosos contra Ucrania y Turquía también me han ayudado. Vengo con confianza", continuó Zielinski, que destacó el "gran equipo" de Países Bajos.