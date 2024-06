El Espanyol no puede con el Oviedo y deberá remontar para ascender

Un partido demasiado gris ha condenado al Espanyol en el Carlos Tartiere en el partido de ida de los playoffs de ascenso a Primera (1-0). Los pericos sucumbieron ante un Oviedo superior, aunque salen con vida en busca de una remontada final en el Stage Front que decidirá toda la temporada.

El Carlos Tartiere acudió impecable a su cita de este domingo para alentar a un Oviedo que necesitaba como nunca el empuje de su afición. El nerviosismo en las gradas quedó palpable desde un primer momento en unos aficionados que eran conscientes de la importancia de sacar un resultado favorable para el partido de vuelta. En una final de los playoffs de ascenso a Primera División, cualquier ayuda es poca.

Un inicio desbocado con mucha electricidad

El inicio del partido presentó una declaración manifiesta de las intenciones de ambos equipo. La inquietud de estarse jugando toda la temporada quedó patente desde el primer minuto, aunque ambos equipos salieron como si no hubiese un partido de vuelta, aunque su prematura insensatez no acabó siendo penalizada. Jofre tuvo la más clara en los primeros minutos, aunque se quiso colmar de gloria para acabar errando una ocasión de las que no se pueden fallar...

Después de la electricidad desbordante de los primeros minutos, el ritmo del partido acabó bajando drásticamente. Era cuestión de tiempo que ambos equipos tomaran consciencia de que se estaban jugando una final de los playoffs de ascenso a Primera División,así que decidieron guardar sus armas para más adelante. El Espanyol avisaba con rápidas transiciones en las que tanto Puado como Braithwaite marchaban como auténticas balas, mientras que el Oviedo metía el miedo en el cuerpo de los periocos por la banda de Brian Oliván.

El Espanyol se derrumba

Sin muchas ocasiones que celebrar llegaron ambos equipos al descanso, donde recargaron pilas para intentar desnivelar la eliminatoria en la segunda mitad. Después del entretiempo se hizo más evidente que eran los carbayones quienes se estaban jugando más cosas esta tarde con un Espanyol que empezaba a tener la cabeza puesta en el partido de vuelta con su gente en el Stage Front.

Masca tuvo una ocasión clarísima cuando se plantó delante de Joan García para realizar un disparo potente que acabó sacando con una parada meritoria el portero espanyolista. Sin embargo, todo lo bueno que estaba haciendo el portero perico lo acabó echando por tierra justo después. Intentó quedarse un balón centrado en lugar de despejarlo, aunque su inercia hacia atrás estuvo a punto de costarle el tanto en propia. Consiguió sacarse el balón de encima sobre la línea, pero el esférico acabó quedando en los pies de Alemao, que remató a placer para desatar la locura del Carlos Tartiere (1-0).

La euforia se apoderó del Oviedo, que con una transición rápida unos minutos después acabó ampliando su distancia en el marcador gracias a un testarazo de Masca. El VAR acabó señalando un fuera de juego dudoso que resucitó a un Espanyol que se jugará el ascenso en el Stage Front.