Aleix García explica su fichaje por el Bayer Leverkusen y el tanteo del Barça

El Girona tendrá que planificar la temporada 2024-25 sin una de sus piedras angulares. Aleix García firmó por las próximas cinco temporadas con el Bayer Leverkusen, convirtiéndose en la venta más cara de la historia del club catalán (18 millones de euros). El de Ulldecona habló de todo el proceso en el 'Tu diràs de RAC 1'.

"Ha sido una decisión muy complicada. Daré algún detalle que la gente no se espera, pero cinco minutos antes de decir el sí al Leverkusen, estaba hablando con Míchel. Mi prioridad era continuar, y a veces las cosas no van como uno quiere, pero estoy muy contento. Es un gran paso para mi carrera deportiva", desveló sobre su fichaje por el equipo alemán.

El futbolista se había dejado ver por Alemania antes de anunciarse su fichaje por el equipo que dirige Xabi Alonso, donde había aprovechado para firmar el nuevo contrato que lo liga al club y había superado con éxito las revisiones médicas.

MÁS OFERTAS SOBRE LA MESA

Evidentemente, tras su espectacular temporada bajo las órdenes de Míchel, Aleix García tuvo más ofertas sobre la mesa. "Tenía ofertas de varios equipos, pero al final del día le recordaba a mi agente que insistiera la Girona para poder quedarme. El Girona vivirá una temporada muy bonita y quería estar en ella, pero estoy convencido de la decisión que he tomado y me voy con la cabeza bien alta. Gracias al Girona estoy en el momento que estoy", apuntó el de Ulldecona.

Aleix Garcia, ya exjugador del Girona / EFE

Una de ellas, se rumoreó que fue del Barça. Sin embargo, Aleix García despejó todas las dudas: "Que yo sepa, el Barça solo tenía interés, hubo llamadas, pero creo que no hubo oferta oficial. Nunca hablé con Xavi, el Girona para mí era la prioridad", explicó.

IMPRESCINDIBLE PARA MÍCHEL

Con 40 partidos jugados, Aleix García ha sido el segundo futbolista de campo más usado de la plantilla por Míchel. 3.326 minutos de juego en los que ha marcado tres goles y ha repartido seis pases de gol. La decisión de poner rumbo a Leverkusen sorprende un poco, porque tal como apunta el propio centrocampista, él y el club querían seguir vinculados.

Aleix García junto a Míchel / EFE

"No sé si ha sido un tema económico o deportivo. Mi prioridad ha sido siempre quedarme, pero al final es algo positivo para todos. También para el Girona, el hecho de recibir esta cantidad de dinero ayudará a preparar la próxima temporada y de cara al futuro", se sinceró.

NO JUGARÁ LA CHAMPIONS CON EL GIRONA

De este modo, Aleix García no jugará la Champions con el Girona. Aunque dijo que "cuando tenga libre en Alemania bajaré a ver al Girona", no puede quitarse de la mente el sentimiento de pena. "Me sabe muy mal no jugar la Champions con el Girona. Ha sido una temporada increíble a nivel individual y colectiva. He podido elegir opciones más potentes a nivel económico, pero poder jugar la Champions era mi objetivo. Lo haré con el Bayer. Ojalá encontrarnos con el Girona", rezó.

Aleix, tras ya firmado con el Leverkusen, reveló que Quique Cárcel habló con él. "Espero que no le moleste y creo que me entenderá, pero dos o tres días después me llamó Quique (Cárcel) y me explicó la situación. Yo no me podía permitir salir mal del Girona, me lo han dado todo. Y eso se lo pedí a mi agente", explicó.

Aleix Garcia, frente a Sergi Roberto en Montilivi / @aleixgarcia97

En este sentido, no ocultó el deseo de poder despedirse de su gente. "Me haría mucha ilusión tener una despedida después de tantos años en el club, pero no depende de mí. Estaré en el primer entreno del Girona para despedirme de mi gente", apuntó.

¿LA VUELTA DE ORIOL ROMEU A MONTILIVI?

Finalmente, en Girona habrá altas, especialmente con la Champions de por medio. Uno de los nombres que ha tomado fuerza durante la temporada es el de Oriol Romeu, excompañero de Aleix en el Girona. También de Ulldecona, le conoce muy bien.

Aleix García y Oriol Romeu en el Girona / EFE

"Veo factible la vuelta de Oriol Romeu al Girona. Desgraciadamente, no le han salido las cosas como esperaba, pero él en Girona fue muy feliz, se fue porque se le presentó una oportunidad a la que no le puedes decir que no. Era su sueño desde pequeño. Su mejor versión está aún por llegar", señaló sobre la posibilidad de que su amigo vuelva a 'casa'.