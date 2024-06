El Sevilla vuelve a la carga por Marc Guiu

El Sevilla no se olvida de Marc Guiu. El club andaluz se encuentra inmerso en una profunda remodelación de su plantilla tras una temporada que rozó el desastre del descenso en más de una ocasión. En un ambiente convulso, con la directiva cuestionada por la afición y múltiples enfrentamientos internos, el director deportivo, Víctor Orta, debe afrontar el difícil reto de dar salida a varios jugadores que no han cubierto ni mucho menos las expectativas para dejar paso a nuevas promesas que reduzcan la masa salarial y devuelvan la ilusión a una afición desencantada.

Víctor Orta volverá a liderar el nuevo proyecto del Sevilla. Asume la decepción de la pasada temporada y ya ha trasladado al club y a su entorno algunas de las prioridades sobre las que debe pivotar el equipo de la campaña 24-25. Y uno de esos deseos afecta directamente al FC Barcelona: Orta quiere a Marc Guiu defendiendo la camiseta del Sevilla la próxima temporada.

El Barça, al corriente desde hace meses

Tanto el área deportiva del Barça como el futbolista y su entorno saben perfectamente que Víctor Orta sueña con que Marc Guiu abandone la disciplina del filial azulgrana una vez finalizado el play off y, con permiso de Hansi Flick, afronte su gran reto de Primera en el Sánchez Pizjuán.

No se trata de un capricho producto del gran final de temporada del delantero catalán -su aportación ofensiva ha sido clave para que el Barça Atlètic dispute frente al Córdoba una de las plazas de ascenso a Segunda-, ya que durante el mercado invernal el Sevilla llamó a las puertas de Deco para explorar la posibilidad de concretar una cesión. En ese momento se descartó la operación ante la problemática interna sevillista y las reiteradas convocatorias de Marc Guiu con la primera plantilla culé dirigida por Xavi.

Overbooking y tensión institucional

Durante los últimos meses, el Sevilla ha transmitido que el deseo de negociar la incorporación de Marc Guiu se mantiene vivo. Eso sí, antes es preciso resolver dos cuestiones fundamentales para empezar cualquier tipo de negociación.

Marc Guiu celebra un gol con el Barça / EFE

En primer lugar, Víctor Orta debe agilizar la carpeta de salidas para desprenderse de futbolistas de ficha elevada y rendimiento decepcionante. Además, jugadores referentes como el goleador En Nesyri también deben acudir al mercado para permitir un importante ingreso económico que facilite el mercado sevillista. La tarea no se intuye fácil y en cualquier caso precisará de tiempo.

El segundo gran obstáculo no es otro que las pésimas relaciones que mantienen ambas directivas. Tanto en Montjuïc como en el Sánchez Pizjuán ambos clubes evidenciaron una enorme tensión institucional. El 'caso Negreira' hizo que la directiva del club del Nervión estuviera ausente en el Estadi Olímpic mientras que una delegación azulgrana sí viajó a Sevilla. No hubo almuerzo entre directivas y el club sevillista recordó que se prohibiría el acceso de los seguidores que lucieran los distintivos azulgrana lejos de la zona habilitada para la afición del Barça.

Futuro incierto para el goleador

Marc Guiu acumula todo tipo de propuestas de cara a su futuro. Con independencia de un posible ascenso del Barça Atlètic, el delantero del filial sabe que una larga lista de pretendientes han llamado al Barça para saber las condiciones de un posible traspaso o cesión. Hasta el momento, no se ha adoptado ninguna decisión aunque, a la finalización del play off, el área deportiva y Hansi Flick deberán evaluar el papel de Guiu en un futuro inmediato. Opciones no le faltan.