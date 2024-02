Joao Félix, novedad en el entrenamiento antes de viajar a Nápoles

Novedad en el entrenamiento de esta mañana del FC Barcelona. Xavi ha dirigido la última sesión preparatoria antes de viajar a Nápoles para disputar la ida de los octavos de final de la Champions League con la sorpresa de Joao Félix. Tal y como hemos adelantado en SPORT, el delantero ha mejorado sus sensaciones en el tobillo y tiene opciones de entrar en la lista para la competición europea.

De baja desde hace tres semanas por culpa de un esguince de tobillo, el internacional portugués mejoró en sus sensaciones a finales de la semana pasada. El dolor remitió bastante y la movilidad que alcanzó le permitía soñar con poder al menos viajar a Nápoles. En las últimas horas, dicha progresión ha continuado y si no hay un paso atrás el jugador propiedad del Atlético de Madrid entrará en la convocatoria.

Además del resto de jugadores disponibles del primer equipo, Xavi Hernández también ha llamado a Astralaga, Cubarsí, Héctor Fort, Marc Guiu, Marc Casadó y Pelayo del Barça Atlètic para completar la sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Está previsto que el Barça ponga rumbo a Nápoles este martes y, por la tarde, se ejerciten por última vez antes de arrancar el duelo en el Estadio Diego Armando Maradona. Para este encuentro, el que seguro que no podrá entrar en la convocatoria es Ferran Torres, quien todavía no se ha recuperado de su lesión; mientras que Sergi Roberto también estaría virtualmente descartado, después de no participar en esta última sesión antes del viaje.