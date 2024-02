El increíble dato que no conseguía el Barça desde 2011

El Barça se ha marchado al descanso en el Estadio Diego Armando Maradona con el mismo resultado que empezó la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Nápoles. No únicamente eso, si no que no han concedido ni un solo disparo de los locales. Algo inaudito en la historia reciente.

Según apunta @OptaJose en la red social 'X', el Barcelona no ha permitido ni un disparo de su rival en un primer tiempo de un partido de la Liga de Campeones por primera vez desde diciembre de 2016 ante el Borussia Mönchengladbach y por primera vez en eliminatorias desde mayo de 2011 ante el Real Madrid.

En el mencionado duelo contra los alemanes, los blaugranas acabaron venciendo por un contundente 4-0 en la sexta jornada de la fase de grupos de aquella Champions; mientras que contra los blancos, acabaron superando la eliminatoria por 3-1 y plantándose en la final contra el Manchester United, alzando la cuarta 'orejona' de la historia del club.