Darwin Núñez rompe su silencio tras la polémica en el Liverpool

La polémica se desató con Darwin Núñez después de que el delantero borrara de su Instagram todas sus publicaciones con la camiseta del Liverpool. Esta acción no pasó desapercibida por los aficionados 'reds' y el jugador fue muy criticado en redes sociales.

No ha sido una temporada fácil para el delantero. Núñez fue el fichaje más caro de la historia del Liverpool y ha rendido, según algunos aficionados, por debajo de las expectativas que se generaron en un inicio. Pese a estar a la altura en momentos complicados, la gota que colmó el vaso fue su 'arrebato' en redes sociales, cuando borró todas sus publicaciones relacionadas con el club y tras su evidente malestar en la despedida del técnico germano en Anfield.

El jugador, este miércoles en declaraciones para 'ESPN', ha hablado sobre esa acción: "Desde que empiezas a jugar y hasta que te retiras, siempre habrá alguien que te criticará. Antes sí los miraba mucho y me afectaba. Quien diga que esos comentarios negativos no le afectan mienta. Siempre afectan", reconoce el delantero.

"Ignoro esos comentarios"

El uruguayo ha decidido quitarle hierro al asunto y explica que no mira nada relacionado con las redes sociales: "Me cuentan todo, pero ignoro esos comentarios porque no me sirven de nada. Nunca los miro en redes sociales, al menos ahora no, ni siquiera lo bueno. Si un partido sale mal, cuento con mi familia. Cuando las cosas van mal me caliento, pero trato de reírme con mi familia y no mostrarle a mi hijo el enfado que tengo. Lo que pasó en el partido ya está ahí, ya pasó y siempre tienes otra oportunidad", concluye.

El futuro del delantero parece lejano a Liverpool. A lo largo de la temporada su nombre ha sido relacionado con grandes clubes europeos como el FC Barcelona y todo apunta a que Núñez abandonará la disciplina inglesa más pronto que tarde.