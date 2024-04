Hugo Duro explicó su gesto con Ter Stegen en el Barça - Valencia

Marc-André Ter Stegen suele ser un valor seguro para el Barça. De ahí que cayera como una losa sobre el portero alemán su error en el tanto que supuso el empate del Valencia (1-1) de manera provisional y puso en peligro el triunfo del equipo. Afortunadamente para él, todo quedó en una anécdota pues los blaugrana se rehicieron y se impusieron por 4-2. Pero alguien tan responsable como Marc estaba cariacontecido.

Sin duda fue por eso que el autor del gol, el atacante valencianista Hugo Duro, acudió a consolarle después de celebrar junto a sus compañeros el inesperado gol. Nadie podáía prever que Ter Stegen, un seguro con el balón en los pies, cometiera una pifia tan enorme, pero el atacante getafeño demostró su instinto goleador siguiendo la jugada y sacando petróleo de la acción.

Eso no quita que Hugo se pusiera en la piel de Marc y de ahí que explicara su gesto al finalizar el encuentro, cuando fue entrevistado por los compañeos de 'Dazn': "Bueno, creo que... no sé cuánto tiempo llevará Ter Stegen sin fallar algo con los pies, pero bueno, sé lo que se siente", comentó el atacante che.

Eememorando la pasada temporada, que fue muy negativa para él, añadió: "Vengo de un año malísimo en el que no te sale nada. Creo que tampoco hace falta (dar ánimos a Ter Stegen) porque luego no ha fallado ni una más, pero ante todo somos personas, somos profesionales, somos compañeros y creo que Ter Stegen es un tipo genial, que nunca está en ninguna polémica, que siempre es humilde humilde y mí me gustaría que me lo hicieran y (por eso) lo he hecho".

La realidad es que el Valencia puso en serios apuros al Barça al ponerse 1-2 con el tanto de Pepelu transformado desde el punto de penalti (38'). La remontada, muy trabajada, llegaría en el segundo tiempo con el hat trick de Lewandowski y después de que el rival se quedara con un jugador menos tras la merecida expulsión de Giorgi Mamardashvili (45'+4') al intentar frenar una incursión de Fermín, quien ya había abierto el marcador para el Barça en el minuto 22.

Más difícil la lucha por el Trofeo Zamora

Al final, más allá del susto, lo que más pesará en el ánimo de Ter Stegen es que tras encajar estas dos dianas se complica su pulso por conseguir su segundo Trofeo Zamora con Unai Simón (Athletic Club 0.97) y Remiro (Real Sociedad, 1,03): al llegar a los 22 goles en 23 encuentros disputados su promedio se queda en 0,96 a falta de cinco jornadas para el final del campeonato.