"No bebas café de m****", el sorprendente consejo de este experto acerca de un café que está en tu supermercado

Cuando vamos al supermercado a hacer la compra semanal, no puede faltar un buen paquete de café para despertarnos por las mañanas. Sin embargo, no todo el café que ves en la tienda es café de calidad.

Al menos eso es lo que defiende la cuenta de TikTok San Jorge Café del Bueno, un perfil especializado en esta bebida que ha recomendado a los consumidores que no compren el llamado 'café mezcla', una variedad disponible en todos los supermercados y que desaconseja por completo.

¿Por qué no debemos consumir 'café mezcla' en casa?

"Hemos venido al supermercado a hablar de la mezcla de café y vamos a contar cómo la industria utiliza esta palabra para esconder algunas cosas", empieza explicando el especialista. Este es uno de los vídeos más polémicos del citado perfil de TikTok, ya que desmonta todo lo que se esconde tras el 'café mezcla': "la legislación indica que hay que poner la palabra mezcla cuando el café lleva torrefacto. En este caso hay un 20% de torrefacto, que es café tostado con azúcar quemado, y un 80% de café normal".

Al existir una proporción de café torrefacto, es imprescindible y obligatorio colocar la palabra 'mezcla', por ello San Jorge Café del Bueno desaconseja adquirir este café, por más barato que sea: es de peor calidad: "mucho cuidado con lo que compras. No compres torrefacto, no compres mezclas, y si compras un blend, que sea cafés de calidad. No bebas café de mierda".

En definitiva, el 'café mezcla' es un café de peor calidad que el café natural por el añadido del azúcar quemado. Y eso que beber café puede reducir la posibilidad de sufrir complicaciones de salud.