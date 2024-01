"Yo no haría debutar a chicos de 16 años, tiene demasiado riesgo"

Artífice de aquel doblete histórico de los leones en la 1983-84, Javier Clemente sigue en activo a sus 73 años; su última experiencia en los banquillos fue con Libia y en España ha dirigido, además de Athletic, a Betis, Espanyol, Atlético o Real Sociedad.

El 'Rubio de Barakaldo' ganó la Liga y la Copa del Rey con el Athletic con apenas 34 años. Un espaldarazo tremendo a su carrera como entrenador. Ha estado en tres etapas al frente del club vizcaíno, pero ninguna como esa primera en la que dirigió 227 partidos con un porcentaje de victorias del 52%. A su palmarés hay que añadir otra Liga con los leones, una Supercopa de España y lo más exótico que figura en su palmarés, un título de campeón de la Copa África de Naciones.

¿Cómo visualiza la eliminatoria de esta noche, qué pronóstico hace, Javi?

La visualizo desde mi sofá, tomándome un patxarán...(risas). Lógicamente quiero que gane el Athletic, ese es mi pronóstico.

¿Cómo está viendo este segundo año del Txingurri?

Creo que está en un momento muy bueno. Tiene un estilo personal, muy suyo, buena racha de juego. Tiene ritmo, buen físico. Ernesto ha metido a gente joven, Nico es un año más mayor. La gran pega es que estará sin Iñaki, es una pérdida muy importante en la delantera.

¿Qué espera de la puesta en escena del Barça en San Mamés?

El Barça aguanta mucho el balón, el Athletic tendrá que hacer un esfuerzo para tener la posesión. Xavi está viviendo una temporada complicada. Está entrando gente muy joven, ha habido lesiones importantes. Momento conflictivo. Sin duda, sería un chute muy importante de moral para el Barça clasificarse en San Mamés. Son los dos Reyes de Copa.

Clemente, en una imagen reciente de archivo / EFE

Parece que el Barça y Xavi viven en una constante tensión...

Es una situación incómoda. Está habiendo muchas críticas, críticas en público. Estáis machacando mucho. Creo que está tocando muchas cosas...

Hace poco dijo que a la plantilla le afectaban las críticas de la prensa...

No sé si le afecta o no. A mí ya me podíais decir misa que me importaba un rábano. Imagino que para los jugadores no debe ser cómodo.

Comentaba el tema de los jóvenes. ¿Cómo ve los casos recientes de Lamine y Cubarsí, que han debutado con 16 años?

Yo soy de la opinión de que con 16 o 17 años, por un tema físico, hay un riesgo muy grande con estos chicos. Yo no los haría debutar a estas edades, la verdad. El cuerpo todavía no está desarrollado y hay demasiada presión.

¿Es el Barça demasiado ‘esclavo’ del juego y del famoso ADN?

Lo del ADN Barça me hace gracia. ¿Puyol tenía ADN Barça? ¿Marcial? ¿Rifé? El ADN son los jugadpres que tienes. No puedes tener solo un estilo.

¿La época de Pep ‘perjudica’ a todos los entrenadores que vienen después?

Lo de Pep Guardiola fue algo único. Irrepetible. Por los jugadores que tenía, por todo. Ni Xavi ni nadie volverá a tener ese equipo. Xavi no puede entrenar igual que jugaba, es algo independiente. Ahora es responsable de 18 o 20 jugadores, es otra historia.

Ni Xavi ni ningún entrenador volverá a tener un equipo como el de Pep

Tengo que preguntarle por todo el lío del VAR del otro día en el Bernabéu...

"El VAR está para corregir y ahora hay más errores que antes de implantarlo. Lo del Bernabéu del otro día fue un número de circo. El problema del VAR es que un día se tiene en cuenta una cosa y otro día, otra. Hay una desigualdad muy grande. Hoy una falta o una mano son pitables y al otro día en otro estadio, no".

¿Qué solución tiene todo esto?

"Es evidente que el sistema no funciona y el presidente de los árbitros o no sabe mucho o no tiene ni idea. Yo hace 40 años que soy entrenador, en Primera, y no creo en lo de que haya ligas adulteradas y que se confabulen para beneficiar a unos y otros. Se ha hecho siempre excepto cuando el primero le lleva 14 puntos al segundo y ya no tiene gracia...".

¿Javier Clemente sigue en el mercado o lo damos por jubilado a los 73 años?

Yo sigo siendo entrenador, continuo en activo. Lo que pasa es que ya no le llama nadie, solo vosotros para que raje. Si alguien me ofrece un buen proyecto, aunque sea en otro país, hago las maletas. Aunque sea un Tercera División o un equipo de juveniles, si me atrae, ¿por qué no?. En Libia, en mi última experiencia, entrenábamos y jugábamos fuera del país por el conflicto bélico.

¿Dónde verá el partido?

No sé si llegaré a tiempo a Bilbao. Vivo a caballo entre Barakaldo, Bilbao y Barcelona. Si llego, lo veré en mi localidad de San Mamés. Si no, lo veré tranquilamente en el sofá.