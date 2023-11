Javier Clemente explica por qué no llevaría a Lamine Yamal a la selección

El exseleccionador no ve lógico que un chico de 16 años esté con La Roja También dio su punto de vista por las críticas de Xavi a la prensa

Javier Clemente nunca deja indiferente cuando habla. El exseleccionador afirmó que él no llevaría a Lamine Yamal a la selección absoluta porque no lo ve físicamente preparado para competir. "Salvo que tenga un certificado médico acojonante yo no llevaría a un chaval de 16 años a jugar partidos internacionales con la absoluta porque ahí hay un tema físico a tener en cuenta. Por ejemplo, con una entrada normal, le levantaron la rodilla a Ansu Fati", explicó en una entrevista a la 'Cadena Ser'.

Clemente también habló del momento del Barça y dio su opinión sobre la última rueda de prensa de Xavi en la que cargó contra el entorno por el clima negativo que, según él, se está generando. "Hubiese sido mejor que no hubiese dicho nada y que guerreara un poco en defensa de los jugadores. Pero bueno, Xavi es Xavi e igual le pillaría en un momento en que un jugador le dice 'joe míster, que me están poniendo a parir y prefiero que me dejen tranquilo porque me pongo nervioso jugando' y por eso habló".

En este sentido, Clemente tiene muy claro lo que hubiese hecho él: "Si soy yo, os pongo tibios. Yo les digo a la pensa que la culpa es mía y así los chavales juegan con más tranquilidad", indicó el técnico vasco.