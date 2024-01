"Lo del Bernabéu fue un número de circo"

Un Athletic-Barça de cuartos de final de Copa del Rey es motivo más que suficiente de peso como para intentar encontrar a Javi Clemente. Leyenda viva del Athletic Club (el último entrenador en lograr un gran título con la entidad vizcaína) y uno de los personajes que suelen animar el 'cotarro' del fútbol español. Que cuando habla sube el pan, vamos.

En esta primera mitad de la entrevista, como es lógico, le sacamos el tema del lío en el Bernabéu. Él, que no es precisamente el mayor admirador del VAR ni de cómo se está aplicando en España a lo largo de estos años.

POCO AMIGO DEL VAR

"El VAR está para corregir y ahora hay más errores que antes de implantarlo", asegura el 'Rubio de Barakaldo', que añade que "lo del Bernabéu del otro día fue un número de circo. El problema del VAR es que un día se tiene en cuenta una cosa y otro día, otra. Hay una desigualdad muy grande. Hoy una falta o una mano son pitables y al otro día en otro estadio, no".

Clemente, en una imagen reciente de archivo / EFE

¿Cómo se soluciona? "Es evidente que el sistema no funciona y el presidente de los árbitros o no sabe mucho o no tiene ni idea. Yo hace 40 años que soy entrenador, en Primera, y no creo en lo de que haya ligas adulteradas y que se confabulen para beneficiar a unos y otros. Se ha hecho siempre excepto cuando el primero le lleva 14 puntos al segundo y ya no tiene gracia...".