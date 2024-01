Valverde: "El Barça es el favorito para ganar la Copa"

Ernesto Valverde se deshizo en elogios hacia el Barça, al que trasladó el cartel de favorito en la eliminatoria de cuartos de final que el Athletic dirimirá este miércoles (21.30 horas) ante el conjunto que dirige Xavi Hernández.

"Me encantaría ser favorito, porque eso significaría que en los últimos diez años hemos ganado cinco Copas y que estaríamos por delante de ellos en la Liga, pero la realidad es que los títulos los han ganado ellos", desgranó el técnico del Athletic, que recordó el potencial del conjunto blaugrana: "El Barça es el actual campeón de Liga y es por algo. Además, aún no ha perdido ningún partido fuera de casa. No solo es favorito en esta eliminatoria, sino para ganar la competición. Es un equipazo y eso hay que tenerlo en cuenta".

Lejos de las críticas que le han llovido los últimos meses, Valverde ve al Barça en un buen momento y con capacidad de reacción: "Fijándome en el último partido, que es la referencia más clara, les veo bien. Han sacado puntos en los últimos minutos, remontando partidos y eso tiene una doble visión. Por una parte, que quizá no están tan bien, pero por otra, que al rival se le hace muy largo el partido, porque el Barça es un equipo que insiste mucho".

El entrenador del Athletic insistió en el potencial del conjunto blaugrana: "Es un equipo que te empuja para atrás, porque tiene mucha posesión. Y también tiene gente que te rompe al espacio, con jugadores que están en un buen momento como Ferran y Lamine. Además, cuando más apretados están suelen dar una buena versión de sí mismos. Venían de perder la Supercopa e hicieron un gran partido contra el Betis. Y antes, venían de perder contra el Girona y jugaron muy bien contra el Valencia, aunque acabaron empatando por circunstancias. Estoy seguro de que van a dar su mejor versión, como también intentaremos darla nosotros".

Valverde concluye: Aunque juegues muy bien y seas muy bueno, es posible que no puedas pasar la eliminatoria, porque el Barça puede decidir el partido en cualquier jugada".

Con todo, el preparador del conjunto rojiblanco no renuncia a estar en semifinales: "Jugamos en San Mamés, con nuestro público, y queremos ganar. Sabemos que el Barça sufre en determinadas situaciones y vamos a ver si podemos provocar que no estén en su mejor versión. Vamos a ponerlo todo para vivir una gran noche".

"El arbitraje no condicionará la eliminatoria"

Valverde tiró balones fuera cuando se le interrogó por la última polémica desatada por el escandaloso arbitraje en la victoria del Real Madrid ante el Almería: "El arbitraje no condicionará la eliminatoria. Es un partido diferente. El árbitro me gusta mucho sobre todo cuando nos pita fuera de casa, porque aguanta bien la presión. Esperemos que no se equivoque, pero si se equivoca y es a nuestro favor, tampoco no nos importa".

El técnico del Athletic tiró de ironía ante la insistencia sobre esta cuestión: "Lo que ocurre entre Barça y Madrid es de consumo de ellos. Al resto no nos afecta demasiado. De hecho, al Girona no le está afectando nada. Va primero jugando muy bien. Se preocupa por el juego y lo hace muy bien. Eso es lo que nos tenemos de preocupar, de salir fuertes y no dejarles jugar. El resto es ruido".