Gündogan: "Xavi y yo tuvimos una buena conexión desde el primer momento"

"Fue muy claro desde el primer momento y me vi reflejado en él por su forma de ser directa, su honestidad y su carácter" "Guardiola se mostró triste cuando le dije que me iba al Barça, pero en cierta manera creo que también estaba feliz de me me uniera a este club que él tanto quiere"

El centrocampista turco Ilkay Gündogan desveló durante su rueda de prensa de presentación que Xavi Hernández tuvo un papel muy importante en su decisión de aceptar la oferta del FC Barcelona y también dio detalles de la conversación que mantuvo con su hasta ahora técnico, Pep Guardiola, para comunicarle que no iba a continuar en el Manchester City.

El nuevo jugador blaugrana destacó que "Xavi me expuso sus ideas con mucha claridad. Sus ideas de juego se parecen mucho a las del Manchester City. Xavi y Pep son escuelas similares. Xavi fue muy claro desde el primer momento y me vi reflejado en él por su forma de ser directa, su honestidad, su carácter... También su forma de jugar era parecida a la mía".

Gündogan afirmó que "tuvimos una buena conexión desde el primer momento. No fue tanto lo que me dijo, sino como me lo dijo. Las formas a veces son más importantes que el mensaje. Hoy estoy aquí y estoy muy contento".

El internacional alemán desveló también que comunicó a Guardiola su decisión de fichar por el Barcelona "por teléfono. Los dos estábamos de vacaciones. Para mí era importante que fuera el primero en saberlo y que lo supiera directamente. Le llamé y se lo expliqué todo. Le expresé mi agradecimiento a lo que él hizo y lo que hizo el club. Se mostró triste, pero en cierta manera creo que también estaba feliz de me me uniera a este club que él tanto quiere. Estaba muy orgulloso y me deseó lo mejor. Mirará los partidos, porque es un gran fan del Barça. Me dijo que cuando necesite algo, que le llame y le pida consejos o lo que necesite sobre el club y la ciudad".