Gündogan: "Es un sueño venir al Barça"

El centrocampista alemán ha explicado en su presentación que Xavi solo necesitó una llamada para convencerle "Estuve cerca de fichar por este club dos veces en el pasado, pero no se dio. Estoy muy feliz de que ahora sí que haya podido venir", ha recordado el centrocampista alemán

Ilkay Gündogan ha explicado en su presentación como nuevo jugador del FC Barcelona que Xavi Hernández solo necesitó una llamada para convencerle. "Desde la primera vez que hablé con él supe rápidamente que la decisión adecuada era fichar por el Barça", ha declarado el centrocampista alemán, muy ilusionado con el "gran desafío" que supondrá para él el hecho de adaptarse "a nuevos compañeros, otro estilo de juego, una cultura y una ciudad diferentes". "Es un sueño venir al Barça. Estuve cerca de fichar por este club dos veces en el pasado, pero no se dio", ha asegurado.

"Xavi me dejó sus ideas de juego muy claras, que son muy parecidas a las que he practicado los últimos años en el Manchester City. Fue muy claro desde el primer momento. Fue honesto y directo y me vi reflejado en él. No fue tanto lo que me dijo, sino el 'cómo' me lo dijo, las formas. También creo que tengo paralelismo con su forma de jugar", ha recordado sobre sus primeras conversaciones con el míster egarense.

"Me encantan los retos deportivos y personales y, aunque ya tengo una edad, estoy lejos de retirarme. Tengo mucho por demostrar", ha añadido Gündogan, que ha catalogado como "espectacular" la temporada pasada que realizó el Barça. "Creo que la mezcla entre jóvenes y veteranos, todos con calidad, es ideal", ha justificado antes de destacar la figura de Robert Lewandowski: "Hablé con él en un partido entre Alemania y Polonia. Le brillaban los ojos al hablar del club y de la ciudad. No necesitó mucho para convencerme, pero fue una charla que me ayudó".