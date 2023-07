Gundogan no se moja sobre el futuro de Bernardo Silva

"Creo que tiene contrato en vigor en el Manchester City y ahí es importante" "Jugar con él ha sido fantástico. Le deseo lo mejor pase lo que pase"

Ilkay Gundogan no se quiso mojar sobre el futuro de Bernardo Silva y fue muy cauto al hablar de su situación dejando claro que podría seguir en el Manchester City. "Bernardo es un futbolista fantástico. Ha sido una pieza clave para ganarlo todo en el City y creo que tiene contrato ahí por lo que no hay mucho más que hablar. Yo lo único que le he dicho que sea feliz en su futuro haga lo que haga".

Gundogan indicó que "jugar al lado de Bernardo Silva ha sido fantástico porque es un grandísimo jugador. Hemos estado unos años juntos y ha sido muy fácil jugar a su lado. Tiene un grandísimo nivel. No se puede decir nada más".

Y es que Bernardo Silva desea salir del City, pero parece ya claro que el Barça no va a poder optar por su fichaje por la tasación que tiene el jugador y por las ofertas que tiene encima de la mesa.