Guardiola: "Los jugadores del Barça deben dar un paso adelante"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha defendido a Xavi Hernández y ha instado a los jugadores del FC Barcelona "a dar un paso adelante" para olvidar la derrota en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid (4-1) porque "tienen calidad y lo han demostrado". El que fuera jugador azulgrana y técnico entre 2008 y 2012, ha agregado que "esto es muy largo".

"¿Mi consejo al barcelonismo? Tranquilidad. Era una final, se ha perdido... Hay que ir a por otra. Esta semana hay otro partido. Hay que seguir adelante. La gente debe apoyar y a final de temporada ya se decidirá lo que se deba decidir", ha comentado Pep Guardiola antes de que diera inicio la gala The Best que se celebra este lunes en Londres. El técnico del City, por cierto, se ha llevado el premio The Best al mejor entrenador de 2023.

"Yo doy mi soporte incondicional a Xavi y a los jugadores, pero que los jugadores den un paso adelante porque han demostrado que tiene nivel y calidad. Esto es muy largo", ha dicho.

Guardiola entiende que en el barcelonismo "hay una tendencia a tirarlo todo por los aires y este negocio es muy complicado, muy difícil. Han perdido una final, pues muy bien, hay que felicitar al rival, aprender de ella y tirar adelante", ha comentado, en clave optimista y sacando hierro a la derrota en el clásico.

"Es fácil culpar al entrenador. Los jugadores deben dar un paso adelante. No hay secretos. Son ellos los que juegan. Siempre se culpa al entrenador. En este negocio el entrenador solo sirve si se gana, lo sabemos. Los jugadores deben dar un paso adelante. Si realmente se creen al entrenador, hasta el final, y un paso adelante los jugadores, que tienen calidad, lo han hecho mil veces y lo volverán a hacer", ha finalizado el entrenador del Manchester City.