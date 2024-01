Premios The Best Fifa 2023, gala hoy en directo: alfombra roja, premios y todos los ganadores, en vivo

Joan Laporta, ausente

La representación institucional del Barça no estará encabezada por el presidente Joan Laporta, que no ha podido viajar a Londres por motivos de agenda. Toma su testigo la vicepresidenta Elena Fort, que estará acompañada por el directivo responsable del fútbol femenino, Xavi Puig. No hay que olvidarr que además de Aitana, Jonatan Giráldez y Cata Coll también parten con muchas opciones de conquistar sus respectivas categorías. Pero no son los únicos blaugrana nominados. La lista es larga, empezando por Xavi, que ha quedado por detrás de Pep Guardiola, Simone Inzaghi y Luciano Spalletti. En el equipo masculino, Ilkay Gündogan está entre los elegidos en la categoría de mejor futbolista y Marc André Ter Stegen, de mejor portero. En el equipo masculino, hasta ocho futbolistas pueden integrar el mejor once del año: Aitana, Lucy Bronze, Mapi León, Irene Paredes, Claudia Pina, Fridolina Rölfo, Keira Walsh y Salma Paralluelo.