Alexander, tras conocer a su cita en 'First Dates': "Me quiero morir"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Jerónimo (20 años) y Alexander (23). Al conocerse, el primer soltero ha confesado que le ha gustado: "¿Trenzas africanas? ¿Bandana? Un look para enseñar. Fashion. Es muy guapo".

Alexander ha asegurado que con su expareja tuvo una relación muy tóxica que acabó muy mal, y al ver a Jerónimo ha alucinado: "Mi cita es igual que mi ex. Me quiero morir".

El soltero ha confesado que fue infiel a su ex: "Le puse los cuernos a mi última pareja. Se los puse y bien puestos, en su cara, porque me los puso cuando yo más estaba sufriendo por la relación. No me arrepiento".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que son muy parecidos. En la decisión final, Alexander ha declarado que tendría un segundo encuentro con él, mientras que el otro comensal ha asegurado que no quiere otra cita.