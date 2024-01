Laporta no viajará a Londres para la gala The Best

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no viajará a la gala The Best que se celebrará este lunes a las 20:30 en Londres por motivos de agenda. Laporta, desgastado por el viaje a Arabia Saudí y preocupado por lo que sucedió en el clásico, no podrá acompañar a Aitana ni reencontrarse con Leo Messi.

Tras un vuelo de 8 horas y 40 minutos aproximadamente desde Riad a Barcelona, el presidente no podrá se desplazará hacia Londres para la gala. Los motivos son de agenda, pero tampoco ayuda la derrota ante el Real Madrid en la final de la Supercopa. Este lunes se ha visto un ambiente de caras largas en la llegada a casa.

Unos premios donde la gran favorita del entorno azulgrana es Aitana Bonmatí, quien apunta a ser la sucesora de Alexia Putellas. En la pasada edición de la gala de la FIFA, Messi se hizo con el premio The Best 2022 al mejor jugador del año, mientras que en la categoría femenina fue la española Alexia.