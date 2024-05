Girona FC vs. Granada CF: horario, TV, estadísticas, clasificación y pronósticos

Girona y Granada, dos casos totalmente opuestos, echarán el candado a la temporada en un partido intrascendente en Montilivi.

Los blanquivermellos han sido la gran revelación del curso. En su cuarta campaña en Primera División, han conseguido clasificarse para Champions League y, durante buena parte del campeonato, fueron la gran amenaza del Real Madrid en el liderato.

Radicalmente diferente ha sido el regreso del conjunto nazarí a la máxima categoría del balompié español. Su descenso al infierno de Segunda División se confirmó hace varias jornadas y, salvo sorpresa, será el único equipo de LaLiga que finalice la temporada sin ganar como visitante.

Horario y dónde ver por TV el Girona vs. Granada

El partido se jugará este viernes, 24 de mayo, a las 21:00 horas en Montilivi y será retransmitido en abierto a través de GOL Play.

Historial de enfrentamientos

Estos dos equipos tienen a sus espaldas un total de 7 partidos: 4 victorias para el Granada, 2 para el Girona y 1 empate.

Granada 2-4 Girona (Primera División, 23/24)

(Primera División, 23/24) Girona 2-0 Granada (Segunda División, 10/11)

Granada (Segunda División, 10/11) Granada 2-1 Granada (Segunda División, 10/11)

Granada (Segunda División, 10/11) Granada 3-0 Girona (Segunda División, 48/49)

Girona (Segunda División, 48/49) Girona 0-1 Granada (Segunda División, 48/49)

(Segunda División, 48/49) Girona 1-1 Granada (Segunda División, 40/41)

Granada (Segunda División, 40/41) Granada 1-0 Girona (Segunda División, 40/41)

En la primera vuelta, los blanquivermellos fueron muy superiores. Ganaban por 0-3 al descanso y, pese a que el cuadro nazarí se puso a un gol de distancia, terminaron rematando la faena al filo del descuento.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Girona viene de derrotar al Valencia por 1-3, acabando así con un bache de dos jornadas sin conocer el triunfo. No obstante, los de Míchel ya no pueden alcanzar la segunda plaza.

Sólo el Real Madrid (87) ha anotado más goles que el conjunto blanquivermello (78) esta temporada. En Montilivi, los aficionados del Girona han gritado 46, es decir, una media de 2,5 por jornada.

En cuanto al Granada, llega con cuatro derrotas consecutivas frente a Sevilla, Real Madrid, Rayo Vallecano y Celta de Vigo. Los nazaríes han encajado 72 goles, un registro que únicamente empeora el Almería, colista, con 74.

Este partido es la última oportunidad para el elenco andaluz de no finalizar el curso sin obtener una victoria a domicilio. Es el único equipo que sigue sin conseguirlo. El Granada es el peor visitante con 3 puntos de 54 posibles.

Clasificación de Girona y Granada

El Girona es 3º con 78 puntos, mientras que el Granada llega penúltimo, 19º, con 21 unidades.

Pronósticos para el Girona vs. Granada

1.- Victoria del Girona con hándicap (-1) a 1.6: los catalanes son ampliamente favoritos en los pronósticos ante un Granada que no gana lejos de casa desde el 20 de mayo de 2023, hace más de un año.

2.- Más de 3,5 goles a 1.7: hubo seis en la primera vuelta y, en 2024, los partidos del Girona en Montilivi están promediando 3,9 tantos. Además, el Granada es el segundo equipo de LaLiga EA Sports que más dianas ha recibido hasta la fecha, 72.

COMBIPARTIDO

Victoria del Girona por 2 o más goles + Más de 4,5 goles + Ambos equipos marcan en la 1ª parte a 7.8

Victoria del Girona con hándicap (-1) a 1.6 Más de 3,5 goles a 1.7