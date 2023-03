La otra 'obsesión' de Franck Kessie

El jugador del Barça está muy implicado con el crecimiento de uno de sus proyectos más ambiciosos y nos cuenta en SPORT cómo lo vive Con su Fundación pretende no solo abarcar su país de origen, sino extenderse por el continente africano

Una de las cosas que mayor ilusión despierta en Franck Kessie es su fundación. La lleva Éric Bédy, amigo y persona de confianza, y desde hace un par de años han arrancado varios proyectos con niños y gente en situación de exclusión social en Costa de Marfil.

En materia de educación, la fundación pretende contribuir en la renovación de 5.000 escuelas. Esta acción ya ha tenido efecto en el pueblo nativo de Kessie (Zebizekou en Gagnoa) con dos escuelas primarias. Por lo que respecta a la salud, la ONG quiere cubrir todos, si no una gran parte, de los costes médicos de las personas que no pueden pagarse un tratamiento. Además, también tiene previsto un plan de acción para los más jóvenes en diciembre: formar a 100 jóvenes para obtener el permiso de circulación.

EL JUGADOR, MUY IMPLICADO

“La fundación es algo que he creado para ayudar a los clubes pequeños de mi país y a las personas que no tienen medios. Que viven situaciones que yo he conocido y que he vivido. Gente que no tiene una vida fácil. Compartir y participar en la evolución de Costa de Marfil. La Fundación Franck Kessie continúa trabajando para hacer cosas para ayudar a crecer el país y por qué no crecer dentro del continente africano. El objetivo es continuar ayudando”, nos comentó Franck durante la entrevista con SPORT.

Siempre que va a su país (varias veces al año) Franck aprovecha para visitar a algunos de los niños a los que ayuda. También su esposa está muy implicada con el proyecto y suele desplazarse durante el año a Costa de Marfil (dado que la agenda de Kessie suele estar muy muy cargada) para amadrinar actos y formar parte activa.