Kessie: "Sabía que llegaría mi momento"

El 'Presidente' atiende a SPORT en una de sus primeras entrevistas desde que es jugador del Barça para analizar su momento y el contexto del Barça "Cuando tú admiras a alguien de niño y un tiempo después, quizás ocho, nueve, 10 años, suena tu teléfono...son esas llamadas que has esperado y con las que has soñado"

Paciencia y perseverancia, las claves del marfileño para aprovechar la oportunidad que le ha dado Xavi; su 2023 es impecable. Humilde, con buen discurso y bastante menos tímido de lo que nos esperábamos, Franck Kessie atiende a SPORT en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Con un tren superior que impone (de ahí que Pedri dijera recientemente que en los partidillos es mejor estar lejos), el ‘Presidente’ tiene ganas de explicar cómo se siente casi un año después de haberle dado el sí a Xavi y al club.

¿Cómo te sientes, Franck? Se te ve cada vez mejor...

Las cosas van muy bien. Estoy contento de estar aquí, de los compañeros, del trabajo y la relación con el staff y con el club en general, es magnífico estar aquí.

¿Has aparcado ya en la plaza del presidente Laporta?

(risas) No, aquí aún no lo he hecho...

Explícanos de dónde viene eso de ‘Presidente’.

Uno de los primeros días llegué al parking de la ciudad deportiva del Milan y aparqué en una plaza que vi libre. Vi que venía hacia mí un empleado de seguridad. Me dijo que no podía ocupar esa plaza, que era del presidente. Lo tuve que cambiar, claro, porque si no me iban a multar. A partir de ese momento todos en el club me empezaron a llamar ‘El Presidente’.

Y tus compañeros del Milan alucinaron, claro.

A los jugadores del Milan les pareció extraño, porque nadie lo había hecho, no es algo habitual. Y ahí quedó para siempre la historia en el vestuario.

¿Qué ha cambiado estos últimos meses para que te hayas convertido en un fijo?

Yo diría que la continuidad del trabajo y la confianza del entrenador y mis compañeros. Ahora toca seguir con esta dinámica, seguir trabajando duro. El objetivo es seguir teniendo oportunidades, mantener la confianza del míster.

"Cuando Xavi me llamó me impresionó mucho, era mi ídolo, alguien a quien admiraba..."

¿Qué es lo que más te impactó del cambio de Barcelona a Milan?

Yo diría que son dos maneras de jugar y de entender el fútbol muy diferentes. Aquí ves que es mucho más técnico. La particularidad es ganar, sí, pero no de cualquier forma. Hay que hacerlo jugando bien, manteniendo una identidad, cuidando el balón. En el Milan era diferente, mucho más directo. Lo principal era el resultado. Lo que no cambia es que en ambos clubes hay que ganar, claro.

Venías de jugarlo todo, ser protagonista. No debió ser fácil aceptar tu situación al inicio.

Claro que fue difícil el comienzo. Todos los jugadores aspiramos a jugar. Cuando juegas no estás preocupado, estás con confianza. Lógicamente, cuando juegas poco, muy de vez en cuando, no es fácil. Con el tiempo, con el trabajo, con mi entorno, que me ha dado fuerza y energía y también mi mentalidad, claro. Aunque no jugase mucho, seguía entrenando duro. Incluso el entrenador me decía que tuviera paciencia, me transmitía confianza absoluta. Me decía que tenía que siguiendo perseverando, trabajando, que la oportunidad llegaría.

Estabas preparado para vivir algo así, entiendo...

Mentalmente estaba preparado para algo así. Sabía que era un nuevo desafío, un club especial, algo totalmente diferente. Un país nuevo. Sobre todo el apartado mental. Si tú estás preparado y confías en ti mismo y en que llegará la oportunidad, las cosas acaban saliendo. Concentrado en el objetivo.

Xavi ha dicho que te llamó personalmente para convencerte. ¿Cómo recuerdas esa llamada?

Xavi fue la clave, sí. Cuando tú admiras a alguien de niño y un tiempo después, quizás ocho, nueve, 10 años, suena tu teléfono...son esas llamadas que has esperado y con las que has soñado toda tu vida. Coges el teléfono impresionado ya. Un jugador enorme que te llama para intentar convencerte para que te unas a su proyecto. Casi no necesité tiempo para pensar, la decisión estaba más que tomada.

Ha elogiado varias veces en rueda de prensa tu paciencia y actitud.

Es un placer que Xavi públicamente me ponga como un ejemplo. Cuando te felicitan así, cuando tienes recompensas de este calibre. Como me ha ido diciendo mi entorno, si eres paciente las cosas acaban saliendo. Hay que respetar las decisiones y las consignas del staff. Y también respetar a tus compañeros, claro. Prestar atención a todos, a los detalles, estar positivo. Porque si te hundes y desistes luego cuando llega la oportunidad no estás preparado. Porque nunca sabes cuándo va a llegar.

Llama la atención tu físico. ¿Consideras que es clave en tu estilo de juego?

Para tener un buen físico hay que hacer una buena recuperación. Cuando trabajo aquí, en el entrenamiento, luego necesito seguir trabajando en casa para recuperar bien y preparar el cuerpo para regenerarlo de cara al resto de la semana. Masajes, baños fríos, este tipo de cosas…

Pedri dijo hace poco que prefería estar lejos de ti en los entrenamientos…

Es lógico. No tenemos la misma masa muscular ni el mismo peso. Y claro, hay jugadores que no son tan fuertes pero luego tienen otras virtudes. Aun así, la mayoría son muy duros con y sin el balón. Tienen una visión de juego espectacular.

¿Habías visto un talento como Pedri?

He conocido a jugadores muy talentosos, pero Pedri es espectacular. Tiene una visión de juego…es mágico. Es un hermano pequeño. Me gusta mucho. Todos en el equipo están encantados con él, cómo juega.

Te invitó Ansu a cenar imagino después del gol que te quitó sobre la línea…

(risas) No, no. Hay que reírse y ya está. Con Ansu tengo muy buena relación, la verdad. El equipo tiene una gran solidaridad, una cohesión total. Creo que la actitud del grupo es perfecta. De hecho, solo dos o tres segundos después le dije que ni pensara, que se centrara en el partido. Teníamos ya una ventaja en el marcador y se quedó solo como una anécdota.

"Muchos jugadores sueñan con jugar un clásico y yo juego tres en 30 días"

Gavi es pequeño, pero muy duro también…

Gavi es un jugador con una calidad brutal. Está claro que va a ganar muchos trofeos en el Barça. Como Pedri, como Ansu, como Balde. Tienen magia de verdad.

Vaya empacho de clásicos. Cómo es jugar tantos en tan poco tiempo, el partido más grande del mundo a nivel mediático.

Es un partido que se ve en todo el mundo, es una pasada. Es algo que todos los jugadores del mundo desearían jugar una vez. Yo voy a jugar tres en 30 días. Antes del clásico hay otros partidos y no hay que perder la concentración. Son igual de importantes.

En enero se habló mucho de tu futuro. ¿Te llegaste a plantear salir para buscar minutos?

Nunca se me pasó por la cabeza la idea de salir. Nunca. Ni a mí ni a mi entorno. Tengo un contrato de cuatro años y estoy aún en el primero. Soy barcelonista y espero seguir siéndolo los próximos años. Estoy totalmente centrado en el Barça.

¿Prefieres jugar más cerca del área contraria o de la base de la jugada?

Hay partidos para todo. El staff y el entrenador deciden según cada contexto. Cuando marco goles y estoy cerca del área para mí genial, pero también cuando no marca y ganamos. Mi rol no es el de atacante, no soy un delantero. Yo estoy para ayudar al equipo.