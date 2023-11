De la Fuente: "Fermín está a un nivel fantástico"

El seleccionador español elogia al centrocampista azulgrana, pero le pide paciencia No se moja sobre el posible retorno de Pedri en la próxima convocatoria, aunque le considera un jugador importante

Fermín López está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada, especialmente en clave Barça. Titular incluso en el clásico y ofreciendo un gran rendimiento, su nombre ha empezado a sonar para la selección española absoluta tras haber debutado ya con la sub-21, con gol incluido.

De Fermín ha hablado el seleccionador español, Luis de la Fuente, que valora mucho el juego del centrocampista andaluz y el salto de calidad que ha ofrecido en poco tiempo, pasando de jugar con el Linares a marcar goles en la Champions. "Pues así es el fútbol, pero seguramente esa trayectoria le habrá ayudado a Fermín a madurar, a ver la parte más dura del fútbol. Hay una canción del gran Julio Iglesias que habla de los detalles, y eso vale para todas las profesiones. Para triunfar hace falta ser bueno... y mil detalles más. Y para mí lo más importante son esos mil detalles más. Fermín, que está a un nivel fantástico y es un chico muy bueno, se habrá agarrado a esa ilusión por ser futbolista y es un jugador muy interesante", ha dicho en una entrevista en el diario 'As'.

Fermín celebra el gol contra e Shakhtar Donetsk | Javi Ferrándiz

En la conversación, no desvela si Fermín formará parte de la próxima lista de convocados de la absoluta, aunque pide paciencia a este tipo de jugadores ante el grupo que ya tiene formado y recordando que de aquí a la Eurocopa todavía queda mucho y todo puede pasar: "Hay que ver en qué momento les pilla. A veces el fútbol, sin quererlo, te pone en el sitio. Estoy seguro, lamentablemente, de que, de aquí a la Eurocopa, habrá bajas por lesión y, por lo tanto, habrá jugadores que entren y salgan. Pero, sinceramente, serán los menos, porque si fueran muchos sería malo para el equipo. Seguro que se darán alguna de estas situaciones. Pero vamos con calma y cautela. Yo no soy dudoso de no dar oportunidades, pero es que los que están ahora en la selección son muy buenos y están rindiendo a un gran nivel".

El retorno de Pedri

Tampoco se moja sobre el retorno de Pedri, que debería recibir esta misma semana el alta médica y volver a jugar con el Barça este sábado en Anoeta. "En la última convocatoria nos faltaron, además de Pedri, otros como Asensio, Gayà, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo... Vinieron otros y lo bueno para el equipo es que haya competencia porque eso sube el nivel. Eso va a favor del crecimiento del jugador y del equipo. Cuanta más competencia haya, mucho mejor. Así saben que nadie puede bajar los brazos o andar a medias tintas. Aquí necesitamos jugadores comprometidos para dejar alto el pabellón de España", comenta el seleccionador.