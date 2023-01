'Fichaje Lewandowski' para la Supercopa y el puzle que viene

Xavi recupera al delantero polaco para las semifinales ante el Betis este jueves La gran duda es quién será el sacrificado con la titularidad del ariete y si regresarán los tres delanteros

La decisión del TAD de mantener la sanción de tres partidos a Robert Lewandowski ha tenido un efecto colateral en la Supercopa. El polaco podrá jugar las semifinales de la Supercopa, este jueves (20.00 horas), ante el Betis, el gran perjudicado. Y lo hará descansado tras no participar en el partido ante el Atlético, algo que se repetirá en los próximos dos partidos ligueros: Getafe y Girona.

Sí estará en Arabia Saudí, donde el Barça aspira a poder ganar por primera vez la Supercopa con este nuevo formato. La presencia de Lewandowski en el once parece segura, así que la gran duda es quién será el sacrificado del once del Metropolitano y si regresarán, o no, los tres delanteros. Lo único que parece seguro es que el polaco será el 9 del equipo.

La fórmula de los cuatro centrocampistas

A partir de aquí, si mantiene la fórmula de cuatro centrocampistas, Ansu tiene todos los números de caer del once. Pero si vuelve a la fórmula clásica de los tres delanteros, Ansu y Dembélé podrían mantenerse en el equipo.

En este caso, el sacrificado por la entrada de 'Lewy' sería uno de los mediocampistas. Ante el Atlético Xavi alineó juntos a Busquets, De Jong, Gavi y Pedri y habría que ver cuál de los cuatro no sería titular.

La fórmula clásica de Xavi, en este sentido, ha sido juntar a Busquets, Gavi y Pedri, pero De Jong ha ido ganando protagonismo en los últimos meses. Su polivalencia, puede hacer de mediocentro o interior, también le da más opciones de poder estar entre los 11 escogidos.

El técnico está usando cada vez más la fórmula de los cuatro centrocampistas, una apuesta para mantener más el control del juego, con Pedri haciendo funciones de falso extremo. Ante el Atlético, el Barça logró un gran resultado pero de nuevo se vio muy expuesto por momentos, a pesar de adelantarse en el marcador.

Xavi reconoció tras el partido que el equipo no había terminado de leer bien la presión del Atlético y se había abusado del recurso Ter Stegen. El gran encuentro de la defensa, y alguna intervención del meta alemán, resultaron cruciales para mantener el 0-1 definitivo.