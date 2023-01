Esto dice el acta del partido sobre la expulsión de Ferran Torres y Savic

Los dos futbolistas acabaron expulsados tras protagonizar una pelea en el añadido La sanción podría dejar al delantero azulgrana en el dique seco durante varios partidos

El Barça logró una titánica victoria en el Metropolitano tras superar por la mínima (0-1) al Atlético de Madrid en un partido que decidió Ousmane Dembélé con un gol en la primera mitad.

Xavi Hernández y sus jugadores consiguieron un sufrido triunfo que les coloca, de nuevo, líderes en solitario de LaLiga, pero la victoria trajo una nota negativa en forma de expulsión.

Y es que, cuando ya se estaba disputando el descuento, Ferran Torres y Stefan Savic se enzarzaron en una pelea en la que no faltaron los agarrones y las agresiones. Una acción que no pasó desapercibida para un José Luis Munuera Montero que no dudó en expulsar a ambos futbolistas una vez sucedido el encontronazo.

Tras acabarse el partido, quedaba por ver como reflejaba el colegiado andaluz la pelea en el acta, de cara a conocer una posible sanción para ambos futbolistas. Y así quedó recogido, por parte del árbitro, el incidente.

LO QUE DICE EL ACTA DE LA EXPULSIÓN DE FERRAN TORRES Y SAVIC

En el minuto 90 el jugador (11) Torres García, Ferran fue expulsado por el siguiente motivo: Agarrar persistentemente del pelo a un adversario, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado entre ambos.

En el minuto 90 el jugador (15) Savic , Stefan fue expulsado por el siguiente motivo: Sujetar por el cuello con su brazo a un adversario con fuerza excesiva de manera continuada, estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado entre ambos.