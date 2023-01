Gran victoria, pero debe tener más identidad

Entró bien en el partido el Barça ante un Atlético que se vio obligado a estar replegado por el monólogo azulgrana. Le duraba muy poco la pelota al conjunto rojiblanco y apenas podía combinar, dominado por el dibujo táctico de Xavi con Balde como extremo en ataque y con defensa de tres en la salida de balón. El Barça gozó de una doble ocasión de Ansu y Dembelé, y a continuación llegó el gol. Y, como le suele pasar después de marcar un gol, perdió el control del partido. ¿Cómo? Perdiendo la posesión del balón. Durante ese descontrol, se repliega muy cerca de su área y acaba sufriendo. Ya se sabe que no es un equipo acostumbrado a defender en esa zona, y lo pasa mal. El Atlético apretó más en la recta final de la primera parte y el Barça sufría sobre todo en los córners y centros laterales. Lo repite Xavi una y otra vez. Su equipo se ha habituado a perder el balón y el control del partido con mucha asiduidad cuando tiene el marcador a favor, precisamente cuando estaba siendo infinitamente superior.

MAL ARRANQUE

Empezó la segunda parte igual que la primera: el Barça no era suficiente valiente para salir hasta el círculo central y obligar al Atlético a organizarse desde atrás. Le costó a Xavi mover el banquillo, hasta el minuto 57. En el minuto 60 por fin llegó la primera posesión en campo contrario; y en el 61, primer remate a portería de Dembélé al palo desde el minuto 25. Siguió en esa tónica el partido, con el Atlético encerrando al Barça por empuje más que por juego. Hubo algún intento de contraataque parta sorprender, pero fue Araujo, que va a gol salvado por partido, quien de nuevo sacó un balón de la portería con Ter Stegen ya batido. Una gran victoria y un buen resultado, pero se mantiene la sensación de que el blaugrana no es un equipo compacto y sólido y sufre en exceso. Afortunadamente, no llegó el empate rojiblanco. Saca tres puntos al Real y deja casi sin opciones al Atlético antes de acabar la primera vuelta, pero debe tener más entidad y dominar más los partidos.