Ansu Fati: "Tengo contrato con el Barça y mi intención es quedarme"

"Quiero seguir mejorando y creciendo allí. Estoy feliz", declaró el extremo tras la consecución de la Nations League El atacante culé también se mostró muy satisfecho con su papel en la selección española: "Cada vez que vengo aquí me siento muy bien"

Tras celebrar la consecución de la UEFA Nations League, Ansu Fati aseguró que tiene la intención de continuar en el FC Barcelona. El extremo recordó que tiene contrato con el club azulgrana y que aún mantiene viva la esperanza de triunfar en el Spotify Camp Nou. “Tengo contrato con el Barça y mi intención es seguir mejorando y creciendo allí. Esa es mi intención. Tengo contrato y estoy feliz. Tanto en mi club como en la Selección”, declaró en ‘Teledeporte’.

Sobre el triunfo ante Croacia en un encuentro en el que mostró una de sus mejores versiones de la temporada, el atacante se mostró “muy feliz”. “Ha sido una final muy intensa, pero al final nos la hemos podido llevar. Es un título que no tenía. Vine a última hora, pero durante toda la concentración me han transmitido confianza y cada vez que he salido al campo he intentado dar lo mejor de mí”, explicó.

“Estoy agradecido con el seleccionador anterior [Luis Enrique] y el de ahora [Luis de la Fuente]. También con el presidente [Luis Rubiales] y al director deportivo [Albert Luque], que siempre me transmiten confianza y me dicen que siga luchando. Cada vez que vengo aquí me siento muy bien, quiero seguir luchando por este país”, finalizó Ansu Fati.