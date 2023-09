Ferran Torres desvela el secreto de su gol: "Me salió mal y entró"

El delantero de Foios, que está de dulce, se sinceró tras el partido contra el Betis "Estoy mentalmente muy tranquilo, voy a seguir trabajando"

Ferran Torres volvió a ser protagonista en el día en el que recuperaba la tituarlidad. El delantero de Foios, situado en la banda derecha, peleó cada balón y trazó diagonales para ofrecerse en posiciones de ataque. El 'Tiburón', que remató su actuación con un golazo de falta, se llevó una ovación en Montjuïc.

Nadie marcaba de falta directa desde la última vez de Messi, hace más de dos años. "No lo sabía, me lo han dicho después del partido. Me alegro de haber sido yo". Preguntado por si se ve con confianza de ser el lanzador oficial, manifestó que "yo creo que la siguiente la querrá lanzar Robert [Lewandowski], pero son decisiones del partido". Y reconoció, entre risas, que la realidad no fue cómo la planeó: "Mi idea era lanzar la falta por encima de la barrera, me ha salido un poco mal, pero ha entrado dentro, que es lo importante".

Y respondió a las elogios de Xavi en la rueda de prensa: "Es una motivación para seguir trabajando, yo estoy mentalmente muy tranquilo, y al final hay mucho que nadie ve, y todo acaba dando sus frutos". "Somos un equipo que hemos dado un salto cualitativo con las nuevas incorporaciones, estamos trabajando muy bien y este año vamos a tener un equipo más consolidado".