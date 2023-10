ESPN: Kimmich, ofrecido al Barça

El nombre del centrocampista alemán vuelve a situarse en la órbita culé Kimmich, referencia del Bayern de Múnich, acaba contrato en junio de 2025

Nuevo capítulo en la historia de Joshua Kimmich y el FC Barcelona. El alemán, uno de los grandes centrocampistas del fútbol europeo, sonó en verano como posible refuerzo, pero la operación, que desde el club veían viable, no se llevó a cabo.

Ahora, en una información de 'ESPN', el nombre de Kimmich vuelve a la palestra. Según el medio, confirman que el nombre de Kimmich fue ofrecido en los despachos del FC Barcelona, pero que la situación financiera del club no permitió plantearse la operación.

Sin embargo, siempre según la misma información desde el Barça siguen muy atentos a la situación del alemán por si en 2024 fuera posible.

EL CONTRATO

El centrocampista del Bayern de Múnich tiene contrato en vigor con la entidad bávara hasta junio de 2025, una fecha peligrosa que le pondría en el ojo de los grandes clubes que podrían intentar hacerse con sus servicios el próximo verano con un traspaso antes de que el Bayern lo perdiera libre un año después.

Pese a todo, el alemán no tendría la intención de abandonar a día de hoy el Bayern. De hecho, ante los rumores de salida del último verano, Kimmich fue muy contundente ante los medios: "Estoy seguro de que me quedo aquí. Jugaré la próxima temporada en el Bayern. No tengo otros planes".

Aunque el alemán ha vivido en los últimos meses algún episodio de tensión con Tuchel por su demarcación en el campo, nada parece indicar que la voluntad del jugador cambie en los próximos meses.

EL PIVOTE, UNA PRIORIDAD

Como ya ha adelantado Lluís Miguelsanz en SPORT, el Barça se ha marcado como prioridad la incorporación el próximo verano de un pivote defensivo con proyección para suplir a Sergio Busquets. Pese al buen hacer de Oriol Romeu, el club quiere apostar por un jugador de futuro.

En la lista de futuribles aparecen Vermeeren, del Amberes, Moscardo, del Cortinhians y Altimira, que fichó este verano por el Betis y a quien el cuerpo ténico blaugrana intentó atar a última hora sin éxito.

Así, el nombre de Kimmich, cuya cotización supera las cantidades que maneja el Barça para poder fichar, estaría fuera del alcance del club azulgrana.