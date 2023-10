El Barça, a por el fichaje de un pivote en verano

El área deportiva maneja una lista de jugadores con proyección Se quiere una incorporación estratégica para el recambio de Busquets

Con una situación económica difícil, el Barça decidió aparcar la búsqueda de un sustituto de Sergio Busquets a largo plazo. Xavi pidió a un futbolista de primer nivel, pero la economía no daba para esfuerzos imporantes y, finalmente, se optó por firmar a Oriol Romeu,un futbolista que está dandoun buen rendimiento, pero que tiene contrato corto y necesitaría la llegada de un jugador quepueda asentarse a corto y medioplazo en el equipo.

El área deportiva se ha marcado el reto de fichar este verano a un pivote, aunque hay muchos condicionantes y el precio es uno de ellos. No hay duda de que al técnico le gustaría hacer un esfuerzo importante por Zubimendi, a quien sigue considerando una pieza clave para el futuro, pero los tiros parece que no van a ir por ahí. Deco está peinando el mercado buscando aun jugador joven, que ya tenga algo de experiencia al máximo nivel y que tenga una progresión indiscutible.

Hay ya nombres encima de la mesa, pero ninguna decisión definitiva. El Barça, eso sí, sabe que debe moverse con rapidez para fichar talento porque no puede competir económicamente con otros clubs. Hay ya perfiles anotados y claros en esta lista que se está estudiando y que necesitará de consenso entre área deportiva y cuerpo técnico porque la decisión puede ser vital para los próximos años.

En esta ‘short-list’ aparece Vermeeren, del Amberes, Moscardo, del Cortinhians y Altimira, que fichó este verano por el Betis y a quien el cuerpo ténico blaugrana intentó atar a última hora sin éxito. Gusta muchísimo y están atentos a su progresión en el equipo verdiblanco. Si explota, podría ser elgran candidato. El Barça también maneja una lista de dos jugadores franceses y de algunos futbolistas que acaban contrato.

Uno de ellos es Guido Rodríguez, que no ha renovado por el Betis, pero que en el área deportiva no lo ven claro por su edad ya que prefieren apostar por alguien más joven. Ndidi, del Leicester si que se ha colado ya que se manejan informes muy b uenos de él y no renovará contrato. Aun así, es un futbolista con muchísimo mercado y parece que el Bayern de Munich también podría apretar por su contratación.

La idea es tener las cosas claras a finales de año para tomar ya esa decisión y se han establecido contactos con algunos futbolistas de esta lista para encaminar negociaciones. Es muy probable que el Barça necesite vender para poder fichar, pero todos coinciden en que la incorporación de un mediocentro joven y de calidad es indispensable. Xavi cuenta con que Oriol Romeu puede guiar al jugador que venga por su inteligencia táctica y su buen hacer dentro del vestuario. Se va a intentar firmar en verano como fichaje estratégico.