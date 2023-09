Enric Masip: "Hemos hecho una plantilla de locos"

El asesor del presidente Joan Laporta y miembro de la comisión deportiva del Barça habla en exclusiva para SPORT No se calla nada. Habla de la actualidad del primer equipo, del estado de salud del presidente, de los recortes en las secciones...

Enric Masip es una de las personas más cercanas a Joan Laporta. Es asesor del presidente del Barça y alguien a quien se le suele hacer caso en el club. Además, forma parte de la comisión deportiva. Es sincero y se calla pocas cosas. En esta entrevista, habla del primer equipo, de las secciones y del estado de salud del presidente.

¿Como miembro de la comisión deportiva, qué valoración hace del mercado de verano?

Estamos muy satisfechos porque encajar un equipo competitivo siempre es difícil y más con la situación que nos encontramos hace dos años y medio, con salarios desfasados y jugadores veteranos y con contratos cortos en los jóvenes. Se ha hecho un trabajo excepcional. Recortando masa salarial y equilibrando la plantilla. Con las palancas pudimos fichar jugadores muy competitivos el año pasado y ganar la Liga. Este año hemos equilibrado todavía más el equipo apuntalando alguna posición como el lateral derecho con Joao Cancelo. También han venido Joao Félix, Gündogan, Oriol Romeu. Y seguimos confiando en la cantera. Ha aparecido Lamine, pero ya están consolidados Gavi o Balde.

¿Cómo se incorpora cinco jugadores por solo 3,4 millones de euros?

Con trabajo, anticipándose. Preparando las cosas con tiempo para poder fichar a jugadores que acaban contrato. Mateu y Jordi Cruyff hicieron un gran trabajo en este sentido. Además, el Barça ha recuperado la esencia de siempre. Ha habido jugadores que se han esperando hasta el final, con el riesgo de no poder ser inscritos, porque querían jugar aquí. Ha pasado con Cancelo, con Joao Félix, igual que el año pasado pasó con Christensen. Al final, también hemos incorporado a Deco, que por su experiencia y bagaje nos ha ido muy bien para cerrar operaciones.

A la masa salarial le han dado un buen bocado.

El esfuerzo ha sido titánico. Y lo hemos hecho con jugadores con contrato en vigor, a los que no puedes cortar así como así. Había contratos más que desproporcionados con los que hemos tenido que vivir. La labor del presidente en este sentido ha sido gigantesca. Y además, el presidente y la junta han decidido tirar adelante con la construcción del nuevo Camp Nou. Todavía tiene más mérito, pues se había prometido antes tres veces y no se había hecho. La gestión es de diez, aunque a la gente le quede la palabra palanca y otras tonterías.

Enric Masip durante la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

Actitudes como la de Ter Stegen, recientemente renovado, han ayudado.

Es un ejemplo y por eso es capitán. El barcelonismo se demuestra así. Es una persona que quiere seguir en el Barça y ayudar al club, que alarga su contrato y ayuda con la masa salarial, sabiendo que así se podrá incorporar jugadores que te ayudarán a ganar. El barcelonismo se demuestra con hechos y no con palabras. Es un ejemplo para mucha gente, también de las secciones.

Ha trabajado con Mateu Alemany. ¿Qué ha pasado y cómo valora su trabajo?

La valoración es excepcional. Me parece un profesional como la copa de un pino. Sabe mucho del mundo del fútbol. Su esencia no es ser director deportivo. Va mucho más allá. Conoce el Fair Play al dedillo. Aquí ha hecho de cirujano. El recorte en la masa salarial es en buena parte gracias a su trabajo. Lo que pasó es muy sencillo por mucho que algunos busquen enfrentamientos. Él decidió aceptar la oferta de otro club, un proyecto ilusionante. Aquí se empezó a buscar un sustituto. Se pensó en Deco y él empezó a desvincularse de sus negocios. Mateu decidió finalmente no irse y se quedó aquí, pero se pensó en otro rol para él porque ya estaba Deco. Seguramente Mateu quería seguir haciendo lo mismo y pensó que no encajaría, pero nadie ha echado a nadie. Todo ha sido natural.

¿Qué le da Deco al Barça?

Tiene una cosa, es un líder. Es una persona que convence porque ha sido un futbolista referente. Aquí en el Barça, en la selección de Portugal, en el Porto. Es muy importante cuando un líder va a hablar con otro líder. Deco te convence. Es una persona respetada por sus silencios. Sabe mucho de fútbol, tiene mucha personalidad y un criterio espectacular. Me ha sorprendido la tranquilidad con la que ejecuta las cosas y el respeto que le tiene todo el mundo. Es un grande del fútbol y que se ha formado. Solo tienes que ver a quien representaba, como se movía y de quien aprendió. Está pendiente de todo, también del filial y del fútbol formativo. Y del scouting. Ya ha empezado a poner las primeras piedras.

Cuando vuelva deberá cerrar la renovación de Xavi.

Es una cosa que está en marcha y que se ejecutará cuando decida la dirección deportiva. Estamos muy satisfechos con él. Venimos de ganar la Liga y la Supercopa al Real Madrid, un club sin problemas económicos. Han hecho un gran trabajo. El club le puso una gran plantilla gracias a las palancas y al presidente Laporta, que se jugó su patrimonio. Todo este esfuerzo hizo que el año pasado pudiésemos tener éxitos y esperamos que sigan esta temporada.

¿A Xavi se le juzga por los éxitos o por el trabajo?

Aquí todo el mundo sabe que hay que ganar y jugar bien. Lo sabe Xavi y lo sabe el presidente Laporta. Lo que ha hecho tiene mucho mérito. Aceptar venir sin apenas experiencia, a un vestuario con excompañeros, con contratos complicados. Lo juzgarán, como siempre, los resultados, pero aquí se valora mucho a Xavi. Ganó una Liga espectacular contra el Real Madrid y este debemos consolidar ese éxito y competir por la Champions. Después ya veremos porque hay grandes equipos como el City, pero confió mucho en Xavi y en la plantilla. Se ha hecho una plantilla de locos.

¿Messi podía haber venido?

Creo que sí, en las condiciones de las que se hablaba, sí. Si a él le hubiese hecho ilusión recalar aquí, se hubiese hecho un esfuerzo. Al final, cada uno decide ir donde tiene sus ilusiones y su proyecto de vida. Ha dejado de ganar dinero en Arabia para irse a Estados Unidos. Se le ve feliz con su familia. El presidente quería que volviese porque la salida de Leo había sido amarga, pero tuvo que anteponer el club a cualquier otra cosa. Se ha rehecho la relación. Y creo que el presidente estuvo muy bien ofreciendo que se retirara con la camiseta del Barça y abriendo la puerta a hacer un homenaje como se merece el mejor jugador de la historia.

Enric Masip durante la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

¿Le decepcionó la salida de Dembélé?

Evidentemente. Todo el mundo debe estar decepcionado por las formas. A mí me gustan los jugadores buenos, pero prefiero jugadores comprometidos. Si tienes las dos cosas, perfecto. Dembéle ya demostró su poco compromiso cuando no renovó. Prefiero un jugador que me dé un siete o un ocho a uno que me dé un diez y a los dos días se vaya a otro equipo a ganar más. Es muy fácil besar el escudo cuando marcas un gol o vender humo en las redes sociales. Es lícito querer ganar más, pero cuando uno está comprometido no mira el dinero y no dice un día una cosa y otro día otra. Prefiero jugármela con un chico de la cantera o con Raphinha, que lo da todo en cada entrenamiento, que con alguien que un día te da un nueve y otro da un tres.

¿Se está corriendo mucho con Lamine?

Se debe seguir un proceso y los que deben hacerlo lo saben. Se le debe dar un proceso para que acabe formándose, pero sin cortarle las alas. No porque tenga 16 años lo tienes que guardar en una caja y haciendo que juegue en el juvenil o en el filial esperando que cumpla los 18 porque jugadores como él no hay. No se puede frenar una salida tan fulgurante. Lo que hay que hacer es cuidarlo y ya tenemos gente para hacerlo como Bojan, Márquez, Xavi...

Secciones

Hablemos de las secciones. Se ha hecho un esfuerzo importante para recortar gastos.

Es un tema interesante. El año pasado el presidente Laporta tuvo que poner un aval porque no se había recortado en las secciones lo que tocaba. Las secciones, salvo alguna, pierden dinero. Cuestan dinero. Cuando el club iba bien, no pasaba nada. Yo he estado en una de ellas y deben ser conscientes que nuestros contratos los paga el señor que está en el Camp Nou. Si uno no entiende eso, está en el club equivocado y debe irse a un sitio en el que el balonmano sea el deporte rey. O el baloncesto. Había contratos muy altos, desproporcionados. No podemos tener contratos de NBA. La gente nos dice que hay que respetar los contratos pero también que hay que fichar en el fútbol, pero si incumplimos el Fair Play, no podemos. En el baloncesto, nos dicen, no vas a cortar a este que mete todos los puntos. Lo mismo en el balonmano. Hay que ser conscientes de que el fútbol nos da de comer. Es lógico que cada uno mire por su deporte y sabemos que el Barça es grande por sus secciones, pero yo, que he ganado seis Copas de Europa con el balonmano, sé que estuve toda la vida en el Camp Nou por los señores del Camp Nou. Todo el mundo tiene derecho a irse a otro equipo a ganar más dinero, pero no digas después que eres barcelonista.

Enric Masip durante la entrevista con SPORT en la Ciutat Esportiva | Javi Ferrándiz

¿Cómo ve la polémica generada con el adiós de Gonzalo Pérez de Vargas?

Es lícito que quieras irte a una liga mejor que la española, que quieras ir a ganar más dinero fuera, que firmes dos años antes de irte, pero no lo has hecho porque te hayan bajado el sueldo, pues eres el segundo mejor pagado de la plantilla. Yo pude ir a Alemania, pero me quedé perdiendo dinero porque quería jugar en el Barça. Se ha hablado del brazalete. Lo tiene que llevar gente implicada cien por cien con el club. Que su prioridad es el Barça, como ha hecho Ter Stegen. Pero luego aparece la gente que es más del jugador que del club. Lo primero siempre es el club.

El presidente

Dejemos la parte deportiva. ¿Qué papel juega como asesor del presidente?

He estado aquí muchos años. Conozco el club, el entorno, la prensa. Hay gente que piensa que los que estamos al lado del presidente solo le aplaudimos. Yo soy sincero y crítico y él lo acepta. Llegamos a ese pacto en el 2015. Puedo asesorar en lo deportivo, en las secciones y en otros aspectos. Puedo decir lo que no me gusta y él lo acepta porque sabe que lo digo por amor al club y a él mismo.

¿Está preocupado por su salud?

Para empezar, debo decir que es una falta de respeto que se metan con su físico. Está viviendo en sus carnes la presión de todo lo que he explicado. Ni te explico las horas que no duerme, que no descansa. Le está pasando factura y no es para reírse, para que salga un articulista diciendo que está gordo, ni que fuese atleta quien escribe. Se puede criticar la gestión, pero no el físico. Hay que aplaudirle por todo lo que ha hecho más que criticarlo y hay que ayudarlo. Come por esa sensación de angustia que tiene. Claro que estoy preocupado porque a estas edades hay que cuidarse. Lo controlo en la alimentación y cuando vamos de viaje vamos a caminar, a hacer deporte. Lo cuido como cuidaría a mi padre y lo riño.

¿Cómo define a Laporta?

Es un ganador, un líder nato. No he visto a nadie tan optimista y ganador como él. En Estados Unidos sería un héroe, aquí la gente le tiene envidia. Es aguerrido, valiente y una persona que cuida mucho de la gente.

¿Qué papel juega Alejandro Echevarría en el club?

Me pregunta por un amigo mío. Un amigo del presidente al que hace mucho caso. Es un tío brillante aunque muchos le critiquen. Mucha gente dice, pues que cobre del club y tenga un cargo. No ha querido nunca. Está cómodo en esa posición. Tiene una gran relación con los jugadores. Y cuando alguien tiene un problema, llama a Alejandro. Pero no solo Laporta. También Rosell y Bartomeu llamaban a Alejandro cuando tenían un problema con un jugador. Se ha intentado ensuciar su nombre, tirar porquería sobre él. Todo mentira. Hace un trabajo excepcional con los jugadores. Xavi es muy amigo suyo y el presidente lo tiene muy en cuenta porque es una persona que conecta con todos los ámbitos, políticos y sociales.

La Masia

¿Qué ha pasado en La Masia?

A mí, me culpan de todo. También de haber puesto a Xepkin. Claro que es amigo mío y me han preguntado por él. Lleva treinta años en el club, nueve en La Masia. No tiene tres carreras, pero es una buena persona, trabajador, un tío con criterio. Pueden decir que en La Masia debe haber un economista. Yo creo que debe haber un deportista, que sepa tratar a los deportistas.

¿Qué ha pasado con los taxis?

Tiene una explicación lógica, pero aquí todo el mundo ve solo las cosas negativas. Estamos en época de recortes y no es normal que niños de ocho o diez años vayan solos en una furgoneta de lujo como las que llevan los cantantes a los conciertos. Era increíble venir y ver 60 o 70 furgonetas o taxis privados. Lo que se ha hecho es reconducir esta situación. Ahora, habrá un autobús, una línea, que hará una ruta e irá parando por las localidades. Y habrá un padre, un abuelo, un tío que te llevará a entrenar. Como siempre. Venir a entrenar aquí es un lujo. Y si a un chico en concreto se le tiene que ir a buscar, pues se irá. También creo que esto es educarte en la cultura del esfuerzo, del sacrificio. Deberás hacer un poco más de sacrificio para jugar en el Barça, pero vestir esta camiseta no tiene precio.

¿Qué le parece el ‘Caso Rubiales’?

Como asesor del presidente, sigo la línea del comunicado del club y las palabras del presidente.

¿Cómo ve el presente y el futuro del club?

Muy bueno. Con mucha ilusión por la construcción del estadio. El sacrificio de Montjuïc tendrá recompensa. Me gusta mucho el equipo y va a seguir creciendo porque Deco va a ser un gran director deportivo. Incluso en las secciones. Hay gente que no acaba de ver el proyecto, pero somos ganadores y lo seguiremos siendo. El año pasado ganamos todas las ligas. Y con una apuesta por gente de la casa. Con Roger Grimau, Xavi, Deco, Carlos Ortega, Márquez, Alexanko, Bojan… gente que conoce el club.