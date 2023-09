¿Cómo fue la salida de Mateu y la llegada de Deco?

"El trabajo de Mateu ex excepcional. Su salida ha sido algo natural. Nadie ha echado a nadie", explica Masip "Deco es un líder. Es una persona que convence porque ha sido un futbolista referente", dice sobre el nuevo director deportivo

Enric Masip ha trabajado con Mateu Alemany en los últimos años en el Barça. Explica a SPORT cómo ha sido la salida del balear del club y todo lo que aportará el nuevo hombre fuerte de la dirección deportiva del Barça, Deco.

Ha trabajado con Mateu Alemany. ¿Qué ha pasado y cómo valora su trabajo?

La valoración es excepcional. Me parece un profesional como la copa de un pino. Sabe mucho del mundo del fútbol. Su esencia no es ser director deportivo. Va mucho más allá. Conoce el Fair Play al dedillo. Aquí ha hecho de cirujano. El recorte en la masa salarial es en buena parte gracias a su trabajo. Lo que pasó es muy sencillo por mucho que algunos busquen enfrentamientos. Él decidió aceptar la oferta de otro club, un proyecto ilusionante. Aquí se empezó a buscar un sustituto. Se pensó en Deco y él empezó a desvincularse de sus negocios. Mateu decidió finalmente no irse y se quedó aquí, pero se pensó en otro rol para él porque ya estaba Deco. Seguramente Mateu quería seguir haciendo lo mismo y pensó que no encajaría, pero nadie ha echado a nadie. Todo ha sido natural.

¿Qué le da Deco al Barça?

Tiene una cosa, es un líder. Es una persona que convence porque ha sido un futbolista referente. Aquí en el Barça, en la selección de Portugal, en el Porto. Es muy importante cuando un líder va a hablar con otro líder. Deco te convence. Es una persona respetada por sus silencios. Sabe mucho de fútbol, tiene mucha personalidad y un criterio espectacular. Me ha sorprendido la tranquilidad con la que ejecuta las cosas y el respeto que le tiene todo el mundo. Es un grande del fútbol y que se ha formado. Solo tienes que ver a quien representaba, como se movía y de quien aprendió. Está pendiente de todo, también del filial y del fútbol formativo. Y del scouting. Ya ha empezado a poner las primeras piedras.