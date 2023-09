Un debut inolvidable para Lamine Yamal

El futbolista, como hizo con la del estreno en el Barça, se guardó la camiseta con la que jugó en Tiflis Tras el partido, charló con sus padres, que estarán en Granada para su segundo encuentro con la absoluta

Elegir con solo 16 años acabados de cumplir entre jugar con uno de los dos países a los que te sientes emocionalmente unido no es nada fácil. Lamine Yamal se vio obligado a ello por culpa de una precocidad pocas veces vista, la de los elegidos. Tras charlar con los responsables de la selección de Marruecos y la de España (también con el Barça), decidió seguir vistiendo la misma camiseta que ha sudado en las categorías inferiores.

A partir de ahí, la RFEF no ha perdido el tiempo y, consciente del enorme potencial de Lamine Yamal, actuó en consecuencia convocando al blaugrana, le hizo debutar y, si no pasa nada, jugará su segundo partido con La Roja ante Chipre. La operación se repetirá en el próximo parón para que el de Mataró cumpla los tres partidos estipulados por la FIFA para, de forma definitiva, unirse para siempre a la selección española. Es su elección y, por lo visto en su estreno, este talentoso adolescente no pudo elegir mejor.

Otra camiseta única

Lamine Yamal recibió la felicitación en el vestuario de sus compañeros de selección y, como ha hecho en los partidos especiales jugados recientemente, guardó la camiseta con la que se estrenó en la absoluta. Una más para la colección que ya forma, por ejemplo, la del debut oficial con el Barça ante el Betis en el Camp Nou, pero también la del Joan Gamper. El de Rocafonda, que sigue viviendo en La Masia, se las entrega a sus padres cuando va de visita a Mataró para que las guarden.



| VALENTÍ ENRICH

Llamada especial

Poco después de acabar el partido en Tiflis, el canterano blaugrana charló por teléfono con su madre, que disfrutó del partido por televisión junto a su gente cercana, de la misma manera que lo hizo su padre, con el que también habló tras el encuentro. Mounir Nasraoui es marroquí y, seguramente, le habría gustado que eligiera a la selección de Marruecos, aunque fue una de las personas que más se alegró de lo vivido en Georgia y de todo lo que está logrando su hijo. Rocafonda, un barrio mataronés con muchísima población de origen marroquí, era el viernes por la tarde una fiesta. Uno de sus vecinos ilustre la acababa de liar con España.

Apoyo en Granada

España juega el martes en Los Cármenes y la idea es que Lamine juegue su segundo partido con La Roja. Ante Chipre, el futbolista sentirá el aliento de sus seres queridos desde la grada. Sus padres tienen previsto acudir al encuentro para verlo en directo. El de Mataró está viviendo, como ha dicho públicamente, “un sueño”, y quiere vivirlo con los suyos.