El 'efecto llamada' de Xavi volverá a ser clave

Las entradas de jugadores siguen bloqueadas mientras se trabaja en equilibrar el 'fair play' financiero y concretar una 'operación salida' estancada; el técnico azulgrana, determinante para que Gündogan y compañía tengan paciencia El curso pasado, Kessie, Christensen, Lewandowski, Koundé y compañía fueron pacientes, en parte, por la intervención del entrenador de Terrassa

Estamos todavía a 16 de junio. Calma 'tensa'. A estas alturas, el curso pasado el Barça ya había atado a Franck Kessie y a Christensen. Confirmadísimos a falta de poder hacerlo oficial. La situación en cuanto al 'fair play' financiero está ahora mismo atascada. Se trabaja a destajo, tanto en las salidas como en la reducción de gastos y entrada de nuevos ingresos (léase la visita de Laporta a Arabia y Qatar). Pero, aun así, los fichajes están bloqueados.

Interesan futbolistas que terminan contrato y que son de primerísimo nivel como Gündogan, pero al mismo tiempo tienen que compensarles el riesgo que asumen esperando. Íñigo Martínez, pese a tampoco tener garantías de poder ser inscrito, ha accedido. Cerrado.

El caso del aún jugador del City es distinto. El Barça ofrece tres años, pero nadie le garanteriza que podrá tener el pleno derecho de jugar. Como ocurrió con Koundé. Obviamente se da casi por hecho de que se generará el hueco necesario. Pero hay recelo. Y ahí es donde la figura de Xavi puede erigirse en determinante.

KESSIE 'ALUCINÓ' CON SU LLAMADA

Ya lo fue el curso pasado llamando personalmente a los Kessie, Christensen, Koundé o Lewandowski. No dudaron, todos ellos, en comentar que hablar personalmente con una leyenda como Xavi lo había encarrilado todo. Por encima de todo está lo contractual y ciertas garantías, pero cuando alguien con la ascendencia del de Terrassa explica de manera directa proyecto y te hace sentir importante, todo se hace más cuesta abajo.

Xavi ya planifica la próxima temporada | EFE

De esta forma, con los nombres de Gündogan, Vitor Roque, Fresneda, Cancelo, Kimmich, Lo Celso y todos los que están sonando, el 'efecto llamada' de Xavi puede volver a ser importante.

“Xavi fue la clave, sí. Cuando tú admiras a alguien de niño y un tiempo después, quizás ocho, nueve, 10 años, suena tu teléfono y son esas llamadas que has esperado y con las que has soñado toda tu vida. Coges el teléfono impresionado ya. Un jugador enorme que te llama para intentar convencerte para que te unas a su proyecto. Casi no necesité tiempo para pensar, la decisión estaba más que tomada”, nos explicó Kessie en la entrevista con SPORT de hace unos meses.