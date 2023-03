"Cuando vi quién me llamaba...": Kessie explica cómo le convenció Xavi

El marfileño, en una entrevista para SPORT, explica cómo fueron los primeros contactos con el Barça y su reacción ante la insistencia del técnico azulgrana Cada vez con más protagonismo, el marfileño ha entrado con muy buen pie en el vestuario y anhela triunfar con la camiseta azulgrana

Humilde, con buen discurso y bastante menos tímido de lo que nos esperábamos, Franck Kessie atiende a SPORT en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Con un tren superior que impone (de ahí que Pedri dijera recientemente que en los partidillos es mejor estar lejos), el 'Presidente' tiene ganas de explicar cómo se siente.

Cómo ha sido su evolución a lo largo de estos meses. Y cómo lo convenció Xavi, claro. No tuvo que pensárselo mucho.

“Xavi fue la clave, sí. Cuando tú admiras a alguien de niño y un tiempo después, quizás ocho, nueve, 10 años, suena tu teléfono y son esas llamadas que has esperado y con las que has soñado toda tu vida. Coges el teléfono impresionado ya. Un jugador enorme que te llama para intentar convencerte para que te unas a su proyecto. Casi no necesité tiempo para pensar, la decisión estaba más que tomada”, nos explica Kessie.

Aún con esa cara del que no quiere olvidar cómo fueron esas negociaciones iniciales. Aunque en realidad no hubo mucho por lo que discutir. En Milán estaba bien, con un rol protagonista, pero el paso era imposible de rechazar. Y más si te llama tu ídolo.

ELOGIOS DE XAVI

Respecto a los elogios y al mensaje de Xavi desde su llegada, a la paciencia y la actitud que le ha tenido que echar, Kessie comenta que “es un placer que Xavi públicamente me ponga como un ejemplo. Cuando te felicitan así, cuando tienes recompensas de este calibre. Como me ha ido diciendo mi entorno, si eres paciente las cosas acaban saliendo.

